Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πυροδοτεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Την οργή του πολιτικού - και του νομικού - κόσμου έχει προκαλέσει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κων. Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παραγνωρίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

«Το σύνολο του πολιτικού κόσμου οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ως ένδειξη αυτονόητου σεβασμού», ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μιλούν για «συγκάλυψη» και με τη βούλα της Δικαιοσύνης.

«Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», αντέδρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου».

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε, χωρίς καμία ουσιώδη αιτιολογία, τις βάσιμες αιτιάσεις της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την ανάγκη να ξανανοίξει ο φάκελος των υποκλοπών», υπογραμμίζει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Οργισμένη είναι και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. «Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας», τονίζει μεταξύ άλλων.

«Εξοργιστική» και «προκλητική» χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού "κράτους δικαίου"», σχολιάζει το ΚΚΕ.

Τσίπρας: Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας τονίζε πως «Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου. Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Βούτσης: Απροσχημάτιστη συγκάλυψη

Για «Απροσχημάτιστη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε, χωρίς καμία ουσιώδη αιτιολογία, τις βάσιμες αιτιάσεις της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την ανάγκη να ξανανοίξει ο φάκελος των υποκλοπών. Να βρεθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τις παράνομες παρακολουθήσεις, την κτήση, χρήση και εμπορία του Predator και τη διακρίβωση παράνομων ενεργειών που καθιστούν πιθανή ακόμα και την κατασκοπεία», αναφέρει.

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος προσωπικά γνωρίζει πολύ καλά την υπόθεση λόγω της αρμοδιότητας και της επιχειρησιακής του εμπλοκής σε όλο το κρίσιμο διάστημα, όπως φαίνεται και από τις ακροάσεις στις οποίες παρέστη στις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανάσυρσης της υπόθεσης και ότι είναι ορθά τα συμπεράσματα του πρώην αντιεισαγγελέα κυρίου Ζήση στο σχετικό του πόρισμα. Πόρισμα, το οποίο έτυχε επί μήνες δημοσίως καταλυτικής και τεκμηριωμένης κριτικής για τη μη αναζήτηση ή και τη συγκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων, υπευθύνων προσώπων και παράνομων ενεργειών, πέραν της ευθύνης των τεσσάρων ιδιωτών-επιχειρηματιών για τους οποίους υπήρξε παραπομπή.

»Δυστυχώς, μετά την καθεστωτική στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συγκάλυψης του σκανδάλου με σκοπό να μην αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, σε υπηρεσίες και στον αρμόδιο Πρωθυπουργό της χώρας, η Δικαιοσύνη εμφανίζεται, διά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να αντιστοιχίζεται απολύτως και να συμβάλλει εν τέλει στη συγκάλυψη αυτής της μείζονος-για όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης- υπόθεσης που έχει εκθέσει και διεθνώς τη χώρα μας.

»Υ.Γ. Η εξέλιξη αυτή, πέραν των άλλων κρίσιμων πολιτικών παραμέτρων και του προφανούς πλήγματος στο Κράτος Δικαίου, είναι απολύτως διδακτική και για τον τρόπο επικοινωνιακής "υποβοήθησης" του καθεστώτος στη συγκάλυψη. Εν προκειμένω, αρκετές δημοσκοπήσεις διαχρονικά υποβάθμισαν το θέμα, "καθώς δεν απασχολεί τον κόσμο", και συγκεκριμένες εφημερίδες στη βδομαδιάτικη έκδοσή τους αγνόησαν το θέμα τα δύο πρόσφατα Σαββατοκύριακα, μετά και την αποκαλυπτική συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων», καταλήγει η δήλωση του κ. Βούτση.

Ν. Ανδρουλάκης: Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως υποστήριξε, για εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμεινε αδρανής, χωρίς να προβεί σε βασικές ανακριτικές ενέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, ο οποίος –όπως είπε– «εκβίαζε δημόσια τον Πρωθυπουργό» και έκανε λόγο για συνεργασία με το κράτος, χωρίς ωστόσο να κληθεί να καταθέσει. «Ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα κράτους δικαίου και διάκρισης των εξουσιών. «Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό», υπογράμμισε, καλώντας σε πολιτική αλλαγή.

ΣΥΡΙΖΑ: Το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία. Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να "μπαζώσει" την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη. Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

»Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

»Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

»Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ.

»Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: «Πολύ βολική για την κυβέρνηση» η απόφαση του ΑΠ

«Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού "κράτους δικαίου"», τονίζει το ΚΚΕ.

«Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις.

»Πάνω απ’ όλα αυτό που απαιτείται είναι ο λαός και η νεολαία να βάλουν στο στόχαστρο τον "μεγάλο ένοχο", δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, που με τη βούλα του "κράτους δικαίου της ΕΕ" έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ώστε "ουδείς να μην εξαιρείται των παρακολουθήσεων".

»Η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί "αυτονόητου σεβασμού" στις αποφάσεις και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία από τη στιγμή που ως γνωστόν η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Σακελλαρίδης: Πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο

Η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ώστε να διερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας και να εξετάσει την εμπλοκή περισσότερων ατόμων είναι εξοργιστική και συνιστά πρόκληση, τονίζει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

Πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο - κ. Μητσοτάκη θα λογοδοτήσετε

Παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που καταδεικνύει με μεγάλη λεπτομέρεια, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, τη σύνδεση φυσικών αυτουργών και εντολέων και τις ενδείξεις για ύπαρξη κοινού κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσποιείται ότι δεν συνέβη τίποτα.

Θεωρεί σημείο αναφοράς το πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζήση, ο οποίο στην έρευνα που είχε διεξάγει δεν μπόρεσε να εντοπίσει καν τον κάτοχο της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα sms παγίδευσης. Ναι, αυτόν που βρήκαν οι δημοσιογράφοι χτυπώντας απλώς το κουδούνι του σπιτιού του.

Δεν εξετάζεται καν η κατηγορία της κατασκοπείας, παρόλο που στόχος των υποκλοπών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, παρόλο που ο ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, λέει δημόσια αυτό που γνωρίζαμε όλοι: ότι πελάτες τους είναι οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίας ασφαλείας, όχι ιδιώτες.

Είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ.

Η συγκάλυψη πλέον έχει γίνει το συνώνυμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όμως πλέον ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ακριβώς τί συμβαίνει.

Χαρίτσης: Ο Εισαγγελέας είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάτι από τη χαμένη αξιοπιστία της Δικαιοσύνης

«Οι συνθήκες που διαμορφώνει η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και συνολικότερα ο βίος και η πολιτεία μιας κυβέρνησης που έχει γίνει συνώνυμο των σκανδάλων και της διαφθοράς, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Να μην έχει την ευκαιρία για ένα ακόμα θεσμικό πραξικόπημα», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Η σημερινή Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην προχωρήσει στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των υποκλοπών δείχνει τι σημαίνει "ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης" στην Ελλάδα του 2026.

Μετά την απόφαση – σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τις αναφορές σε θέματα κατασκοπείας, σε συνδυασμό με τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Ντίλιαν, θα περίμενε κανείς το αυτονόητο: η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει σε εξαντλητική έρευνα κάθε πτυχής και στοιχείου αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.

Η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator δεν είναι απλώς παράνομη.

Θυμίζω τη φράση του Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

"Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν. Και τυχόν χρήση του από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης".

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάτι από την χαμένη αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Επέλεξε να κλείσει την υπόθεση.

Σύντομα θα έχουμε τον ορισμό της νέας ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας.

Οι συνθήκες που διαμορφώνει η υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και συνολικότερα ο βίος και η πολιτεία μιας κυβέρνησης που έχει γίνει συνώνυμο των σκανδάλων και της διαφθοράς, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Να μην έχει την ευκαιρία για ένα ακόμα θεσμικό πραξικόπημα».

ΝΙΚΗ: Δημοκρατία και Δικαιοσύνη δεν μπαίνουν στο αρχείο

Η απόφαση του Αρείου Πάγου να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία για την υπόθεση των υποκλοπών προκαλεί έντονα ερωτήματα σχετικά με την πορεία και την ανεξαρτησία της έρευνας, όπως επισημαίνει το κόμμα ΝΙΚΗ σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το κόμμα, η εξέλιξη αυτή «μόνο τυπική δεν είναι», καθώς –όπως τονίζεται– συνιστά μια συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας. Η ΝΙΚΗ υπογραμμίζει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά απλώς συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά πλήττει ευθέως θεσμούς, με τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία να εμφανίζονται ως τα βασικά «θύματα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως αναφέρεται, στον κίνδυνο απαξίωσης της Δικαιοσύνης. Το κόμμα τονίζει ότι με τη συγκεκριμένη εξέλιξη παγιώνεται η αντίληψη πως δεν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας. Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο η Δικαιοσύνη να εμφανιστεί όχι ως θεματοφύλακας της διαφάνειας, αλλά ως μηχανισμός συγκάλυψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΙΚΗ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τη στάση του Αρείου Πάγου. Όπως αναφέρει, προκαλεί απορία το γεγονός ότι ενώ η δικογραφία είχε επιστραφεί για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών αδικημάτων –μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας– τελικά κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι επανεξέτασης της υπόθεσης. «Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων», σχολιάζεται χαρακτηριστικά, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι η ίδια η Δικαιοσύνη εμφανίζεται «πληγωμένη» την ώρα που καλείται να αποδώσει ευθύνες.

Παράλληλα, η ΝΙΚΗ επαναλαμβάνει τη θέση της από την πρώτη στιγμή της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι οι υπαίτιοι των υποκλοπών έχουν διαπράξει κακουργηματικές πράξεις που έπληξαν τόσο την Εθνική Ασφάλεια όσο και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

