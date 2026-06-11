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Άνοιξε και επίσημα η αυλαία για το Μουντιάλ 2026.

Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου του πλανήτη, που φέτος διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Για πρώτη φορά η διοργάνωση συμπεριλαμβάνει 48 χώρες και η τελετή έναρξης δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο από εντυπωσιακή, με την Σακίρα να δίνει το σύνθημα και τον J Balvin να μπαίνει στο γήπεδο με… «αμάξι».

Ο Λατινοαμερικάνος τραγουδιστής, εμφανίστηκε μέσα σε μία κατασκευή που θυμίζει αμάξι, ωστόσο λίγο αργότερα αυτό «διαλύθηκε».

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Στη συνέχεια, η Σακίρα με την ομάδα της χόρεψαν μπροστά από το εμβληματικό τρόπαιο στους ρυθμούς του Dai Dai.

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Η διοργάνωση θυμίζει μία γιορτή, ένα πάρτι σε έντονους ρυθμούς.

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Οι αγώνες ξεκινούν σήμερα στις 22:00 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώνονται 19 Ιουλίου. Πρώτος αγώνας Μεξικό – Νότια Αφρική.