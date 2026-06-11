Οι εννέα «αγέραστοι» παίκτες του Μουντιάλ 2026 που γράφουν ιστορία.

Το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τις 48 ομάδες που συμμετέχουν, αλλά και για τον πρωτοφανή αριθμό ποδοσφαιριστών άνω των 40 που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Συνολικά εννέα παίκτες ηλικίας 40 ετών και άνω αναμένεται να δώσουν το «παρόν» στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά έναν παίκτη το σύνολο των ποδοσφαιριστών άνω των 40 ετών που συμμετείχαν σε όλες τις προηγούμενες 22 διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί.

Ανάμεσα στα πιο ηχηρά ονόματα ξεχωρίζει ο «αειθαλής» αρχηγός της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 του χρόνια. Παρών αναμένεται να είναι επίσης ο Μεξικανός τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος έχει δημιουργήσει τον «μύθο» ότι εμφανίζεται μόνο όταν έχει Μουντιάλ.

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Ο «μάγος» της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, έρχεται στα 39 του στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής προκειμένου να οδηγήσει την «Αλμπισελέστε» στη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση. Ο Μέσι, αν και 39, συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή καθώς θα «σαρανταρίσει» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στις 24 Ιουνίου.

Ο Ρονάλντο και ο Οτσόα ετοιμάζονται να καταγράψουν την έκτη συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ. Την ίδια ώρα, ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας Κρεγκ Γκόρντον, στα 43 του χρόνια, αναμένεται να είναι ο γηραιότερος παίκτης του τουρνουά και ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία στην ιστορία του θεσμού, πίσω μόνο από τον Αιγύπτιο Εσάμ Ελ Χανταρί, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 45 ετών στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία.

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών άνω των 40 ετών περιλαμβάνονται επίσης ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ, ο Ουρουγουανός Φερνάντο Μουσλέρα, ο «βιονικός» Κροάτης μέσος Λούκα Μόντριτς, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια και ο επιθετικός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Έντιν Τζέκο.

Παρά τις ολοένα αυξανόμενες φυσικές απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026 αναδεικνύει ότι η εμπειρία, η ποιότητα και η ηγετική παρουσία εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμα στοιχεία στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Παράλληλα, η FIFA ανακοίνωσε αριθμό-ρεκόρ συμμετεχόντων για τη διοργάνωση, καθώς οι τελικές αποστολές των 48 εθνικών ομάδων θα περιλαμβάνουν συνολικά 1.248 ποδοσφαιριστές, στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει διεξαχθεί ποτέ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AP