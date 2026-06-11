Το Μουντιάλ 2026 έχει 104 αγώνες, 48 ομάδες και 3 χώρες και κάπως έτσι έχει γίνει το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έχει διεξαχθεί ποτέ.

Το Μουντιάλ 2026 είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της διοργάνωσης: τρεις διοργανώτριες χώρες, 48 ομάδες, 16 στάδια σε 104 αναμετρήσεις τις επόμενες 39 ημέρες. Αλλά αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά.

Φέτος το Μουντιάλ αλλάζει την πολιτική που είχε από το 1998, και από τις 32 ομάδες πάει στις 48. Φέτος είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του, που το Μουντιάλ διοργανώνεται σε πάνω από μία χώρα: το 2022 τη διοργάνωση είχαν μοιραστεί Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Έντεκα στάδια στις ΗΠΑ, τρία στο Μεξικό και δύο στον Καναδά θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Στο Μεξικό θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες, ανάμεσά τους και το εναρκτήριο παιχνίδι Μεξικό - Νότια Αφρική απόψε Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει επίσης 13 αγώνες με τον πρώτο να διεξάγεται ανάμεσα στην διοργανώτρια και τη Βοσνία π Ερζεγοβίνη το βράδυ της Παρασκευής επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Οι υπόλοιποι 78 αγώνες θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ με την πρώτο αγώνα με την Παραγουάη να διεξάγεται στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας). Ανάμεσά τους όλοι οι αγώνες των προημιτελικών, των ημιτελικών και του τελικού γύρου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

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1.248 ποδοσφαιριστές

Στο Μουντιάλ 2026 συμμετέχει αριθμός ρεκόρ: 1.248 παίκτες στο ρόστερ, που προέρχονται από 449 συλλόγους σε 71 χώρες. Υπάρχουν 357 παίκτες με εμπειρία από Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με 891 που αγωνίζονται για πρώτη φορά.

Πρωταθλήτρια είναι η Αγγλία με 200 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, ενώ 109 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ παίζουν σε γερμανικούς συλλόγους. Ακολουθεί η Γαλλία και η Ισπανία με 86, η Ιταλία με 71 και η Σαουδική Αραβία με 49.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει τους περισσότερους παίκτες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που συμμετέχουν στο Μουντιάλ 2026. Συνολικά 19 ποδοσφαιριστές της. Ακολουθεί η Μπάγιερν Μονάχου με 18, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ με 16 και η Μπαρτσελόνα με 15.

226 συμμετοχές

Ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ηγείται όλων των παικτών στο τουρνουά με 226 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Οι περισσότερες που έχει ποτέ παίκτης με την εθνική του ομάδα. Μαζί με τον Λιονέλ Μέσι είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Ρονάλντο είναι μόνος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε Μουντιάλ. Έχει 8 γκολ σε 22 αγώνες.

Ο Μέσι από την άλλη έχει στην πλάτη του τα περισσότερα παιχνίδια σε Μουντιάλ, 26 συνολικά και χρειάζεται δύο ακόμα εμφανίσεις για να γίνει ο τρίτος ποδοσφαιριστής με τουλάχιστον 200 συμμετοχές με την εθνική Αργεντινής. Ο Bader Al-Mutawa, του Κουβέιτ έχει πάνω από 200 σε διεθνή παιχνίδια ενώ ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς υπολείπεται κατά τρία παιχνίδια για να μπει σε αυτό το κλαμπ.

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα, γνωστός ως Μέμο, του Μεξικό είναι σε ρόστερ του Μουντιάλ γα έκτη φορά. Ο αγώνας απέναντι στο Καμερούν στις 9 Μαΐου 2014 ήταν το ντεμπούτο του Οτσόα σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού είχε κληθεί για τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, αλλά δεν είχε εμφανιστεί σε αγώνα.

Τα 16 γκολ του Κλόζε

Ο Μίροσλαβ Κλόζε εχει ρεκόρ καριέρας με 16 γκολ με τη Γερμανία. Ρεκόρ που ενδέχεται να χάσει φέτος. Ο Μέσι έχει 13, ο Ρονάλντο 15 και ο Γκερντ Μιούλερ 14. Ο Γάλλος Κιλιάν Εμπαπέ έχει 12 γκολ στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Οι 8 τροπαιούχες

Μόνο οκτώ χώρες έχουν κερδίσει το Μουντιάλ. Από αυτές οι έξι πάνω από μία φορά. Η Βραζιλία είναι πρωταθλήτρια με 5 νίκες στην ιστορία του Μουντιάλ. ΟΙ μόνες χώρες που έχουν κερδίσει από μία φορά στα τελευταία 11 Μουντιάλ είναι η Γαλλία το 1998, όταν κέρδισε τον πρώτο από τους δύο τίτλους της και το 2010 η Ισπανία.

2 χώρες

Μόνο δύο χώρες επανέλαβαν τον θρίαμβο με συνεχείς κατακτήσεις του Μουντιάλ. Η Βραζιλία του Πελέ το 1958 και ξανά το 1962 και η Ιταλία το 1934 και 1938. Τρεις άλλες κάτοχοι του τίτλου έφτασαν στον τελικό, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας πριν από τέσσερα χρόνια, όπου έχασε από την Αργεντινή.

6 αποκλεισμοί

Έξι χώρες κάτοχοι του τίτλου δεν κατάφεραν να προκριθούν στη φάση των ομίλων, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις. Η Γαλλία επέστρεψε στον τελικό το 2022, αλλά η Ιταλία το 2010, η Ισπανία το 2014 και η Γερμανία το 2018 αποκλείστηκαν πριν από τους γύρους των νοκ άουτ.

3 χώρες - 3 τελικοί

Η Γαλλία θα προσπαθήσει στο Μουντιάλ 2026 να γίνε η τρίτη χώρα που θα φτάσει για τρίτη φορά στον τελικό μετά τη νίκη το 2018 και την ήττα το 2022. Το 1982 και ξανά το 1986 η Δυτική Γερμανία έχασε στον τελικό πριν κερδίσει το 1990 την Αργεντινή. Η Βραζιλία νίκησε το 1994 και το 2002 αλλά το 1998 είχε χάσει από τη Γαλλία.

23 συμμετοχές

Η Βραζιλία είναι η μόνη χώρα που έχει συμμετάσχει και στα 23 Μουντιάλ από το 1930 στην Ουρουγουάη. Οι Βραζιλιάνοι ηγούνται επίσης όλων των χωρών με 76 νίκες, 237 γκολ και διαφορά τερμάτων άνω των 129. Η Γερμανία ακολουθεί και στις τρεις κατηγορίες με 21 συμμετοχές, 232 γκολ και διαφορά τερμάτων άνω των 102, συμπεριλαμβανομένων 10 συμμετοχών ως Δυτική Γερμανία πριν από την επανένωση.

4 νέες χώρες

Τέσσερις χώρες κάνουν το ντεμπούτο το τους στο Μουντιάλ 2026: Πράσινο Ακρωτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία και Ουζμπεκιστάν. Συνολικά 84 χώρες από όλον τον κόσμο έχουν συμμετάσχει έστω μία φορά σε κάποιο Μουντιάλ.

7 αγώνες Μουντιάλ, καμία νίκη

Η Αίγυπτος έχει συμμετάσχει σε 7 αγώνες Μουντιάλ αλλά δεν έχει κερδίσει κανέναν. Οι Αιγύπτιοι ελπίζουν φέτος να αλλάξουν το αρνητικό σερί απέναντι στο Βέλγιο. Η μόνη χώρα με περισσότερα παιχνίδια και καμία νίκη είναι η Ονδούρα με 9 αλλά φέτος δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ.

2.720 γκολ

Στα πρώτα 22 Μουντιάλ έχουν σημειωθεί 2.720 γκολ σε 964 αγώνες. Με τους επιπλέον 40 αγώνες φέτος, το ρεκόρ των 172 γκολ στο Κατάρ το 2022, μάλλον θα καταρριφθεί. Το ρεκόρ των 5,38 γκολ ανά αγώνα, ο μέσος όρος τερμάτων δηλαδή στο Μουντιάλ της Ελβετίας το 1954, την πιο παραγωγική διοργάνωση στην ιστορία, μάλλον δεν απειλείται.

25 χρόνια διαφορά ηλικίας

Πάνω από 25 χρόνια είναι η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον γηραιότερο και τον νεότερο ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο φετινό Μουντιάλ. Ο τερματοφύλακας της Σκοτίας, ο Κρεγκ Γκόρντον είναι 43 ετών και 165 ημερών σήμερα, που ξεκινά το Μουντιάλ και ο Μεξικανός Γκίλμπερτ Μόρα είναι 17 ετών και 243 ημερών.

Με πληροφορίες του AP