Τρεις χώρες, 48 εθνικές ομάδες, 11 πόλεις, εκατομμύρια φίλαθλοι - Όλα είναι έτοιμα για το Μουντιάλ 2026.

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026 αρχίζει σε λίγες ώρες και ήδη οι φίλαθλοι των Μεξικό - Νότια Αφρική, που θα «ανοίξουν» την αυλαία της διοργάνωσης έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο στάδιο Azteca.

Από το Μεξικό μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο - το "τριεθνές" του φετινού Μουντιάλ- εκατομμύρια θεατές ντυμένοι στα χρώματα των 48 εθνικών ομάδων καταφθάνουν για τις αναμετρήσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Είναι πρώτη φορά που η διοργάνωση θα χρησιμοποιήσει το πρόσφατα διευρυμένο σύστημα, από την προηγούμενη μορφή των 32 ομάδων που ίσχυε από το 1998. Είναι επίσης η πρώτη φορά που τρεις χώρες - Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς- φιλοξενούν το Μουντιάλ.

Τρεις τελετές έναρξης

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 11 πόλεις και στις τρεις χώρες. Αντίστοιχες θα είναι και οι τελετές έναρξης: τρεις συνολικά.

Πριν τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική, που θα γίνει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στο στάδιο Azteca στο Μέξικο Σίτι, η Shakira και ο Burna Boy θα ερμηνεύσουν το «Dai Dai» το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026 στην τελετή έναρξης.

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) και στο σόου θα υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στο πρώτο στην ιστορία άλμπουμ της FIFA για το Μουντιάλ. Ανάμεσά τους οι Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná και Tyla.

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Την Παρασκευή στο Τορόντο θα διεξαχθεί ο «παρθενικός» αγώνας σε καναδικό έδαφος για το Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στη διοργανώτρια χώρα και τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στο πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο BMO. Το στάδιο αύξησε στις θέσεις από 28.000 σε 45.000 για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη, επίσης στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης στον Καναδά, με τους Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé και άλλους καλλιτέχνες να εμφανίζονται επί σκηνής.

{https://x.com/ariyadhiah/status/2065087236446540004}

Στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου μπαίνουν στο παιχνίδι και οι ΗΠΑ με την τρίτη τελετή έναρξης, λίγο πριν τη σέντρα στο ΗΠΑ - Παραγουάη. Σε αυτή την τελετή στη σκηνή του σταδίου του Λος Άντζελες θα ανέβουν οι Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema και Tyla.

Μεξικό - Νότια Αφρική: Ο αγώνας - επανάληψη του 2010

Μετά την τελετή έναρξης στο Μεξικό απόψε το βράδυ, η εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας θα υποδεχθεί την Νότια Αφρική στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Τον αγώνα όπως και όλους τους 104 αγώνες του Μουντιάλ θα μεταδώσει live η ΕΡΤ και η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Οι αγώνες θα μεταδίδονται live αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, αλλά και μέσω του ERTFLIX.

Η αναμέτρηση αυτή ωστόσο είναι κάτι σαν déjà vu, καθώς οι δύο ομάδες βρέθηκαν η μία απέναντι στην άλλη την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 11 Ιουνίου αλλά το 2010 Μουντιάλ στη Νότια Αφρική. Τότε είχαν έρθει ισοπαλία. Αυτή τη φορά οι Μεξικάνοι θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας,

Λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει ένας άλλος αγώνας επίσης στο Μεξικό. Στις 6 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) η Νότια Κορέα θα αντιμετωπίσει την Τσεχία στο στάδιο Akron στην Zapopan, κοντά στη Γκουανταλαχάρα.

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Επίσης, την Παρασκευή στις 22:00 ο Καναδάς υποδέχεται την Βοσνία Ερζεγοβίνη (2ος Όμιλος) στο πρώτο ματς σε καναδικό έδαφος.

Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο στάδιο SoFi του Λος Άντζελες οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη. Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε Μουντιάλ ήταν στις 4 Ιουλίου του 1994, όταν οι ΗΠΑ έχασαν με 1-0.

Οι Αμερικανοί θα αγωνιστούν με ολοκαίνουργιες εμφανίσεις εμπνευσμένες από προηγούμενες φανέλες, συμπεριλαμβανομένων των ριγέ πριν από 32 χρόνια, δήλωσε η Nike.

Και όλα αυτά υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας...

{https://x.com/ariyadhiah/status/2065084216698687560}