Η άσκηση που βελτιώνει ισορροπία, σταθερότητα και δύναμη με μία μόνο κίνηση.

Η διατήρηση της ισορροπίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις όσο μεγαλώνουμε. Ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 65 ετών, ο κίνδυνος πτώσεων αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενδυνάμωση των μυών που υποστηρίζουν το σώμα και μας βοηθούν να παραμένουμε σταθεροί στις καθημερινές μας κινήσεις.

Μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για τη βελτίωση της ισορροπίας και του ελέγχου του σώματος είναι τα αεροπλάνα ισχίου (hip airplanes). Πρόκειται για μία λειτουργική άσκηση που ενεργοποιεί ταυτόχρονα τους γλουτούς, τους μύες των ισχίων, τα πόδια και τον κορμό, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει το σώμα να διατηρεί τη σταθερότητά του όταν το βάρος μεταφέρεται από το ένα πόδι στο άλλο.

Η συγκεκριμένη άσκηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα που θέλουν να παραμείνουν δυνατά καθώς μεγαλώνουν, αλλά και για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη συνολική τους κατάσταση, την κίνηση αλλά και την πρόληψη τραυματισμών.

Πώς εκτελούνται τα αεροπλάνα ισχίου

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε νέα άσκηση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για την φυσική σας κατάσταση και υγεία. Εάν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία, η καθοδήγηση από έναν εξειδικευμένο γυμναστή θα σας βοηθήσει να μάθετε τη σωστή τεχνική και να αποφύγετε λάθη στην εκτέλεση.

Για την άσκηση δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. Ένα στρώμα γυμναστικής μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, ενώ μία σταθερή επιφάνεια, όπως μία καρέκλα ή ένας τοίχος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη στα πρώτα στάδια.

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Βήματα εκτέλεσης:

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια ανοιχτά περίπου στο πλάτος των ισχίων.

Ενεργοποιήστε τον κορμό σας και διατηρήστε σταθερή τη σπονδυλική σας στήλη.

Λυγίστε ελαφρώς το ένα γόνατο και μεταφέρετε το βάρος σας σε αυτό το πόδι.

Γείρετε τον κορμό σας μπροστά, ενώ το αντίθετο πόδι ανεβαίνει προς τα πίσω.

Ανοίξτε τα χέρια σας στο πλάι για καλύτερο έλεγχο.

Περιστρέψτε αργά τον κορμό σας προς τη μία πλευρά και κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα.

Επιστρέψτε στο κέντρο και πραγματοποιήστε την περιστροφή προς την αντίθετη πλευρά.

Επανέλθετε στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

Ξεκινήστε με 5-8 επαναλήψεις ανά πλευρά, δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. Καθώς βελτιώνεται η δύναμη και η σταθερότητά σας, μπορείτε να αυξήσετε σταδιακά την ένταση.

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Τα οφέλη των αεροπλάνων ισχίου

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της άσκησης είναι ότι ενεργοποιεί πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα. Οι γλουτιαίοι μύες, ιδιαίτερα ο μέσος και ο μικρός γλουτιαίος, οι οπίσθιοι μηριαίοι, οι τετρακέφαλοι, οι μύες του κορμού και οι σταθεροποιητές της μέσης συνεργάζονται για να διατηρήσουν το σώμα ελεγχόμενο.

Επειδή η άσκηση πραγματοποιείται στο ένα πόδι, κάθε πλευρά του σώματος εργάζεται ανεξάρτητα. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό πιθανών ανισορροπιών μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς και επιτρέπει τη βελτίωση της συμμετρίας και της δύναμης.

Παράλληλα, τα αεροπλάνα ισχίου αποτελούν μία εξαιρετική άσκηση δυναμικής ισορροπίας. Στην καθημερινή ζωή οι πτώσεις συνήθως συμβαίνουν όταν κινούμαστε, αλλάζουμε κατεύθυνση ή μεταφέρουμε το βάρος μας. Για αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση της ισορροπίας σε κίνηση είναι εξίσου σημαντική με την απλή στατική ισορροπία.

Τροποποιήσεις για αρχάριους

Τα αεροπλάνα ισχίου θεωρούνται άσκηση προχωρημένου επιπέδου, επομένως είναι φυσιολογικό να χρειάζονται προσαρμογές στην αρχή.

Μπορείτε να ξεκινήσετε:

κρατώντας μία σταθερή επιφάνεια με τα δύο χέρια, χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι για στήριξη καθώς βελτιώνεστε, εκτελώντας μόνο την κίνηση της κάμψης προς τα εμπρός χωρίς την περιστροφή του κορμού, περιορίζοντας το εύρος της περιστροφής μέχρι να αποκτήσετε καλύτερο έλεγχο.

Ο στόχος δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η σωστή τεχνική και η ικανότητα να ελέγχετε κάθε κίνηση.

Πώς να κάνετε την άσκηση πιο απαιτητική

Όταν αποκτήσετε καλή τεχνική και αυτοπεποίθηση, μπορείτε να αυξήσετε τη δυσκολία με διάφορους τρόπους:

αυξάνοντας σταδιακά τις επαναλήψεις,

εκτελώντας την κίνηση πιο αργά για μεγαλύτερο έλεγχο,

προσθέτοντας εξωτερική αντίσταση, όπως έναν αλτήρα, kettlebell ή ιατρική μπάλα.

Η πιο αργή εκτέλεση απαιτεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών σταθεροποίησης και βελτιώνει τον νευρομυϊκό έλεγχο.