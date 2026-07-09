Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο της θρυλικής Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών.

Το 1992 η Μπόνι Τάιλερ, έκανε μια αναπάντεχη συνεργασία με τη «δική μας», Σοφία Αρβανίτη. Το ντουέτο τους με τίτλο «The Desert in your heart- Πεθαίνω στην ερημιά» σε στίχους Τέρρυ Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή, έχει γράψει ιστορία.



Σε συνέντευξή της, η Σοφία Αρβανίτη έχει μιλήσει για για πώς έγινε εκείνη τη συνεργασία, λέγοντας: «Η Μπόνι Τάιλερ και εγώ, ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία την BMG. Θα ερχόταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα και με το που το μαθαίνει ο Μιχάλης Ρακιντζής λέει: Έρχεται η Μπόνι Τάιλερ ε; Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα της στείλω αυτό το κομμάτι. Μου βάζει να το ακούσω και ξεραίνομαι, αλλά από το ξεραίνομαι μέχρι ότι θα δεχτεί η Μπόνι Τάιλερ να το πει, λέω εντάξει τώρα φάμε ντομάτες. Και δεν φάγαμε, το είπε! Της άρεσε πάρα πολύ, κασετούλα της είχε στελει».

Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στην εκπομπή Πάμε Δανάη, είχε Αρβανίτη είχε πει σχετικά: «Το ντουέτο με την θεά Μπόνι Τάιλερ ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη «Σφεντόνα» και η Μπόνι Τάιλερ ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του. Είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα που είχαμε και τράβαγε κι εκείνη και αστειευόταν μαζί μας».

{https://youtu.be/aIzSDX7EMRs?si=iIgTtvEVPmAYcV30}

«Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ. Hταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας», δήλωνε η Σοφία Αρβανίτη.



Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Αρβανίτη,με τίτλο «Παράφορα».





