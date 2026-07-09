«Οι προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί, το προσωπικό, εδώ, είναι αξιοσημείωτες, είναι μεγάλες, όμως, χρειάζεται το κράτος να ενισχύσει, να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει με νέο δυναμικό» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας.

Το Κέντρο Υγείας Ραφήνας επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή. Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με την Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, Κάλη Λευκή, περιηγήθηκε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της μονάδας και συνομίλησε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Ο κ. Κουτσούμπας ενημερώθηκε για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, αλλά και για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, με κυριότερα την υποστελέχωση, την έλλειψη ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού. Σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη, τόνισε ότι το Κέντρο Υγείας Ραφήνας εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους μιας μεγάλης περιοχής, όπου δεν υπάρχει κοντινό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής στην πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Παράλληλα, υπογράμμισε την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας, αλλά και την ανάγκη για άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επαρκή χρηματοδότηση, αναβάθμιση του εξοπλισμού και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Όπως δήλωσε «Βρισκόμαστε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας, ένα Κέντρο Υγείας που εξυπηρετεί τους πολλούς χιλιάδες κατοίκους εδώ της περιοχής, όπου δεν υπάρχει Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Σε όλα τα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική, το πιο κοντινό είναι το Νοσοκομείο “Γεννηματάς”, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας συνολικά, και εδώ, κυρίως με υποστελέχωση προσωπικού, λείπουν πολλές ειδικότητες γιατρών, λείπουν νοσηλευτές, λείπει βοηθητικό προσωπικό και δίνουν μια τιτάνια μάχη οι ίδιοι οι γιατροί και το προσωπικό εδώ. Όμως, χρειάζεται άμεσα η στελέχωση του και, βεβαίως, να υπάρχει και εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων, η συντήρηση κτιρίων. Οι προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί, το προσωπικό, εδώ, είναι αξιοσημείωτες, είναι μεγάλες, όμως, χρειάζεται το κράτος να ενισχύσει, να χρηματοδοτήσει και να στελεχώσει με νέο δυναμικό. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι υπάρχουν, εδώ, τα ίδια προβλήματα και στους σταθμούς του ΕΚΑΒ. Ο κοντινότερος σταθμός του ΕΚΑΒ για την Ραφήνα, για παράδειγμα, απ’ ότι ενημερωθήκαμε, είναι στην Αρτέμιδα, που σημαίνει νέες δυσκολίες, νέα προβλήματα, σε αυτήν την κατάσταση.»

Παράλληλα αναφερόμενος στη φωτιά στο Σισμανόγλειο τόνισε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια και στη συντήρηση των νοσοκομειακών υποδομών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά « σήμερα, βρισκόμαστε εδώ, όταν έχει συμβεί ένα τραγικό γεγονός στο Σισμανόγλειο, που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών και εργαζόμενων στο νοσοκομείο, κάηκε μια κλινική, εκκενώθηκαν όροφοι του νοσοκομείου. Άρα, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να παρθούν μέτρα και για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για όλα αυτά τα ζητήματα των ελλείψεων σε προσωπικό, που υπάρχουν σε όλο το σύστημα Υγείας της χώρας μας -με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, και της σημερινής κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας.»