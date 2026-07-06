Μετά τη νίκη του στους νοσοκομειακούς γιατρούς και την ιστορική πρώτη θέση που κέρδισε στην ΑΔΕΔΥ, αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ - για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια.

Ακόμα ένα «κάστρο» της Νέας Δημοκρατίας, «κατατρόπωσε» σε συνδικαλιστικό επίπεδο το ΚΚΕ. Μετά τη νίκη του στους νοσοκομειακούς γιατρούς και την ιστορική πρώτη θέση που κέρδισε στην ΑΔΕΔΥ, αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ - για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια.

Η πρωτιά της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) σημειώθηκε με σημαντική αύξηση της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες των ΕΛΜΕ και αποτελεί ηχηρό μήνυμα κατά της πολιτικής της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ψήφισαν 324 αντιπρόσωποι και έλαβαν:

ΑΣΕ: 85 ψήφοι (3 έδρες)

ΔΑΚΕ: 83 ψήφοι (3 έδρες)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 60 ψήφοι (2 έδρες)

ΣΥΝΕΚ: 54 ψήφοι (2 έδρες)

ΠΕΚ: 31 ψήφοι (1 έδρα)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ: 10 ψήφοι (καμία έδρα)

Λευκά: 1

Όπως έχουμε ξαναπεί από τη στήλη, η συντριπτική πλειοψηφία των ηττών που έχει δεχθεί η Νέα Δημοκρατία, στα χρόνια της «παντοκρατορίας» Μητσοτάκη, προέρχονται από το ΚΚΕ. Και αυτό κάτι δείχνει…

Α.Γ.