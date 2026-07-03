Τη συνομιλία του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, με άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν Ρώσοι pranksters, αξιοποιεί το ΚΚΕ για να ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρούς κινδύνους από την ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τους σοβαρούς κινδύνους από την ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία αναδεικνύει το ΚΚΕ, έπειτα από τη φάρσα Ρώσων pranksters στον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου.

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι το μεγαλύτερο «κενό ασφαλείας» που προκύπτει από το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν αφορά μόνο το περιστατικό της εξαπάτησης ενός κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους, αλλά, κυρίως, την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν ασκούν ουσιαστική κριτική σε αυτή την πολιτική.

Το κόμμα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητικό το σημείο της συνομιλίας όπου, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Έλληνας αξιωματούχος εμφανίζεται να δηλώνει ότι «καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου», ενώ φέρεται να ενημερώνεται για σχεδιαζόμενη επιχείρηση ουκρανικών θαλάσσιων drones κατά ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η αντίδραση αυτή αποκαλύπτει τον κυνισμό που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική, καθώς –όπως υποστηρίζει– η μόνη επιφύλαξη που εκφράζεται αφορά τον χρόνο πραγματοποίησης μιας τέτοιας επιχείρησης, λόγω της τουριστικής και προεκλογικής περιόδου.

Το ΚΚΕ σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια της συνομιλίας τίθεται το ζήτημα πιθανής συμφωνίας συμπαραγωγής θαλάσσιων drones μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, στοιχείο που, κατά το κόμμα, επιβεβαιώνει την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Παράλληλα, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι από τη συνομιλία προκύπτει πως η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε ότι το drone που είχε βρεθεί στη Λευκάδα είχε ως στόχο ρωσικό πολεμικό πλοίο, επαναλαμβάνοντας σχετικό ισχυρισμό που, όπως αναφέρει, είχε δημοσιευθεί στον «Ριζοσπάστη».

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Με αφορμή την υπόθεση, το ΚΚΕ επαναλαμβάνει το αίτημά του για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ζητά να μη συναφθεί καμία νέα συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα, να αποσυρθεί η χώρα από το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας και καλεί τους πολίτες να καταδικάσουν πολιτικά την κυβέρνηση και, όπως αναφέρει, τα κόμματα που στηρίζουν την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής.