Το άγαλμα, που φτάνει συνολικά σε ύψος τα 55,6 μέτρα, αποτελεί πλέον το ψηλότερο γλυπτό της Θεοτόκου στην Ευρώπη.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίχθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Πολωνία, όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια και η τελετή εγκαινίων του επιβλητικού αγάλματος της Παναγίας της Ελεημοσύνης, στο Κονοτόπιε.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Καθολική Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου, με την παρουσία πλήθους πιστών και επισήμων.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε ο τρόπος με τον οποίο τιμήθηκε το νέο θρησκευτικό μνημείο. Ελικόπτερα πέταξαν πάνω από το άγαλμα, ραίνοντάς το με ροδοπέταλα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που προσέδωσε ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην τελετή.

Ένα μνημείο ύψους 55,6 μέτρων

Η κατασκευή αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο. Η ίδια η μορφή της Παναγίας έχει ύψος περίπου 40 μέτρα, ενώ στηρίζεται σε μια εντυπωσιακή βάση σε σχήμα στέμματος, ύψους περίπου 15 μέτρων.

Στο εσωτερικό της κατασκευής έχει προβλεφθεί και παρατηρητήριο, από το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πανοραμική θέα στην ευρύτερη περιοχή.

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Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ενώ οι εργασίες για το έργο ξεκίνησαν το 2025.

Η δημιουργία του αγάλματος χρηματοδοτήθηκε από τον Πολωνό επιχειρηματία Ρόμαν Καρκόσικ, με τους εμπνευστές του να υποστηρίζουν ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός εντυπωσιακού μνημείου, αλλά και η διαμόρφωση ενός χώρου προσευχής, περισυλλογής και προσκυνήματος.

Η τελετή των εγκαινίων συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πιστών, ενώ επίσημος προσκεκλημένος ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα.

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