Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το συμβάν στη Μάνη.

Τον εφιάλτη βίωσε μια γυναίκα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο στο Οίτυλο της Μάνης όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Σε ανάρτησή του στο Χ για τις καταρρακτώδεις βροχές που ξέσπασαν το απόγευμα του Σαββάτου και προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε πλήρη ετοιμότητα και όλα εξελίσσονται ομαλά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το υγειονομικό προσωπικό και όσους προχώρησαν στη διάσωση της άτυχης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, τονίζοντας ότι «όλα θα πάνε καλά».

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«Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά.

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Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο Μαριόλη, διότι με τεράστια προσωπικά προσπάθεια διέσωσαν και μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Σπάρτης, γυναίκα κτυπημένη σοβαρά στο Οίτυλο της Μάνης από κεραυνό, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όλα θα πάνε καλά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

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