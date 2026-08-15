Υπάρχουν αναφορές ότι η μυρωδιά του καμένου είναι αισθητή στην Εύβοια αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα στη Σκύρο, όπου η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στην περιοχή της Ατσίτσας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

Η φωτιά καίει πυκνόφυτη δασική έκταση και, λόγω της μορφολογίας της περιοχής αλλά και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, καθώς ο στόχος είναι να περιοριστεί η πυρκαγιά πριν από τις δύσκολες ώρες της νύχτας.

Δύο μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Η εξέλιξη της φωτιάς προκάλεσε την ενεργοποίηση του 112, με τις Αρχές να ζητούν από κατοίκους και παραθεριστές να απομακρυνθούν προληπτικά από περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.

Αρχικά δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον Άγιο Φωκά, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112 για την περιοχή Πεύκο, με οδηγία απομάκρυνσης προς τη Χώρα Σκύρου.

Οι οδηγίες των Αρχών έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δασική έκταση και η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα ανάλογα με την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων.

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο από τη Σκύρο όσο και από άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στη διεύρυνση της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη Σκύρο μετακινούνται δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, προκειμένου να συνδράμουν στην ολονύχτια επιχείρηση.

Η μεταφορά επίγειων δυνάμεων σε ένα νησί αποτελεί από μόνη της μια σύνθετη επιχειρησιακή διαδικασία και η ενίσχυση των δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρχει επαρκές προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR923) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήτονται από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Η φωτιά καίει πυκνό δάσος

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι το γεγονός ότι η φωτιά έχει αναπτυχθεί σε πυκνόφυτη δασική έκταση.

Η πυκνή βλάστηση δημιουργεί υψηλό θερμικό φορτίο και μπορεί να ευνοήσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Για τον λόγο αυτό, το επιχειρησιακό βάρος έχει πέσει στην προσπάθεια να περιοριστεί το μήκος του μετώπου και να προστατευτούν οι κατοικημένες περιοχές και οι υποδομές που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά.

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«Δεν απειλούνται οικισμοί»

Ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί: «Ήρθαν στο σημείο οι 30 δασοκομάντος από την Ελευσίνα και τους μετέφεραν στο πεδίο με πούλμαν της Πολεμικής Αεροπορίας».

«Η φωτιά μαίνεται, ενώ έχουν σταματήσει τις ρίψεις τα εναέρια μέσα. Όμως, η καύσιμη ύλη που υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ πυκνό το δάσος που καίγεται, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε οικισμούς εκεί» πρόσθεσε ο Κυριάκος Αντωνόπουλος.

Διευκρίνισε σχετικά με τους οικισμούς: «Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς, το κακό όμως είναι ότι έχουν σταματήσει οι ρίψεις τα εναέρια μέσα. Ωστόσο, έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις από την Εύβοια και την Αττική».

«Οι άνεμοι, το πρωί, ήταν αρκετά ενισχυμένοι, μετά το μεσημέρι έπεσαν στα 6 με 7 μποφόρ. Κατά την ώρα ανάφλεξης της φωτιάς, οι άνεμοι ήταν γύρω στα 6 με 7 μποφόρ και έχουν πέσει στα 4 λόγω νύχτας. Μάλιστα, έχει αλλάξει διεύθυνση ο άνεμος, καθώς από βορειοδυτικά κινείται προς τα βόρεια, όμως από τα ξημερώματα της Κυριακής αναμένεται λίγο παραπάνω ενίσχυση από βορειοανατολικούς» πρόσθεσε ο δήμαρχος Σκύρου.

«Οπότε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη κατά τη διάρκεια της νύχτας και πώς θα περιχαρακώσουν τις πλευρές της φωτιάς που έχει μεγάλο μήκος και εκεί έγκειται η μεγάλη δυσκολία του πύρινου μετώπου» κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkpps3o593v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μάχη θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα

Καθώς πέφτει η νύχτα, το βάρος της επιχείρησης μεταφέρεται στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ενεργά μέτωπα και να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες γραμμές άμυνας.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της πυρκαγιάς, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και των οικισμών.

Η Σκύρος περνά έτσι ένα ιδιαίτερα δύσκολο βράδυ, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ενισχύσεις που φτάνουν από την ηπειρωτική Ελλάδα αναμένεται να συμβάλουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σε πολύ υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η φωτιά στη Σκύρο εκδηλώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία μεγάλο μέρος της χώρας βρισκόταν σε συνθήκες αυξημένης πυρομετεωρολογικής επικινδυνότητας.

Για την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός, με την Εύβοια, την Αττική, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4.

Οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού αυξάνει τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέα ενεργά μέτωπα.