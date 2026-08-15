Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκόου Ισραήλ προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Η φωτιά, η οποία απείλησε να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωσή της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, ο 35χρονος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά, περίπου στις 19:11, κατά τη χρήση ψησταριάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις Αρχές στο γεγονός ότι η περιοχή βρισκόταν εκείνη την ημέρα σε Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την ολοκλήρωση της άμεσης διερεύνησης, ο 35χρονος συνελήφθη σήμερα, 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Εκατοντάδες πρόστιμα και συλλήψεις μέσα στο 2026

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών για τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 267, ποσοστό 89,90%, αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια, ενώ 30 συλλήψεις, ποσοστό 10,10%, αφορούν πυρκαγιές που φέρεται να προκλήθηκαν εκ προθέσεως.

Αυξημένη επιτήρηση από το Πυροσβεστικό Σώμα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία πρόκλησης μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση δραστηριοτήτων ή εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη, καθώς ακόμη και μια φαινομενικά ελεγχόμενη εστία φωτιάς μπορεί, υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, να εξελιχθεί γρήγορα σε επικίνδυνο μέτωπο.