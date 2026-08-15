Ισόπαλη (2-2) έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ντόρτμουντ του Καρέτσα και την Ρόμα του Κουλιεράκη.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της, πριν από την πρεμιέρα της σεζόν απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου σε μία εβδομάδα. Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της ομάδας για τη νέα σεζόν, η BVB αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 (2-2) με τη Ρόμα, η οποία θα συμμετάσχει στο Champions League, μπροστά σε κατάμεστες εξέδρες, παρά το καταστροφικό της ξεκίνημα.

Στα πρώτα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» δυσκολεύτηκαν να ελέγξουν τόσο τους αντιπάλους τους όσο και τον ρυθμό του αγώνα, έχασαν πολλές προσωπικές μονομαχίες και παρουσίασαν έλλειψη συνοχής στην άμυνα. Έπειτα από σέντρα του Κριστάντε που αρχικά ανακόπηκε, η μπάλα κόντραρε άτυχα στον Ενμέτσα και κατέληξε στον Ντιμπάλα, ο οποίος την έστειλε στην απέναντι γωνία για το 0-1 στο 4ο λεπτό. Πέντε λεπτά αργότερα, ο αμαρκάριστος Κριστάντε πήρε την κεφαλιά από κόρνερ του Ντιμπάλα και από κοντινή απόσταση έκανε το 0-2.

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Η Ντόρτμουντ –με τον Σβένσον και πάλι στα δεξιά και τον Ρίερσον στα αριστερά– «ξύπνησε» μετά από αυτή την ψυχρολουσία, παρά τη ζέστη και την υψηλή υγρασία. Η σέντρα του Σβένσον δημιούργησε προβλήματα στον τερματοφύλακα της Ρόμα, Σβίλαρ. Ο Καρέτσας πήρε την απομάκρυνση και από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής έστειλε ξανά την μπάλα μέσα, ο Σβένσον την έστρωσε και ο Ρίερσον πρόλαβε να βάλει το πόδι του, μειώνοντας σε 1-2 στο 12'.

Μετά το γρήγορο γκολ, η Μπορούσια πίεσε για την ισοφάριση, με τον Καρέτσα να κερδίζει επανειλημμένα το χειροκρότημα της εξέδρας για τις κάθετες και άμεσες ενέργειές του. Στο 28ο λεπτό προσποιήθηκε ότι θα εκτελούσε ένα φάουλ, όμως τελικά ο Ρίερσον ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα από αριστερά στην περιοχή. Εκεί έφτασε στον Γκιρασί, ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2.

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Οι 81.365 θεατές που γέμισαν το SIGNAL IDUNA PARK παρακολούθησαν ακόμη περισσότερες εντυπωσιακές φάσεις στα λεπτά που ακολούθησαν. Αρχικά, ο Ρενς έχασε τεράστια ευκαιρία να δώσει στη Ρόμα το προβάδισμα με 3-2, μετά από σέντρα του Μάλεν στο 29'. Σχεδόν αμέσως μετά, ο Καρέτσας δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία για τον Ινάσιο, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον Σβίλαρ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση.

Ο Καρέτσας ξεσήκωσε τους φιλάθλους στις εξέδρες με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όταν στο 48ο λεπτό εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα δοκίμασε ξανά ένα δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Σβίλαρ να επέμβει, αν και σε εκείνη τη φάση η πάσα προς τον Γκιρασί, ο οποίος βρισκόταν σε κεντρική θέση, ενδεχομένως να αποτελούσε καλύτερη επιλογή.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα άρχισαν οι αλλαγές. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές επηρέασαν τον ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά ήταν σημαντικές προκειμένου να πάρουν αγωνιστικό χρόνο περισσότεροι ποδοσφαιριστές.

Ο Σάμπιτσερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για αυτό που θα ήταν το 3-2 της Ντόρτμουντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος που είχε περάσει ως αλλαγή βρισκόταν ακόμη στο δικό του μισό του γηπέδου τη στιγμή που έγινε η πάσα, στο 71ο λεπτό. Δέκα λεπτά πριν από το τέλος, ο Σίλβα είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να του στερεί το γκολ. Στο 85ο λεπτό χρειάστηκε να επέμβει ξανά και ο Κόμπελ, αυτή τη φορά έπειτα από μια έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ντιμπάλα, με το 2-2 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ – Γκαντού (80' Ρετζιάνι), Μανέ, Μπενσεμπαϊνί – Σβένσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα (72' Γιαμαμότο), Ρίερσον (72' Κάουα Πράτες) – Καρέτσας (59' Σάμπιτσερ), Ινάσιο (59' Άλμπερτ) – Γκιρασί (59' Σίλβα).

Ρόμα: Σβίλαρ (86' Γκολίνι) – Μαντσίνι (76' Γκιλάρντι), Εντικά (86' Ζιολκόφσκι), Ερμόσο (59' Κουλιεράκης) – Λούλι (76' Ρεάλε), Κριστάντε, Ελ Αϊναουί (59' Κονέ), Ρενς (59' Μολίνα) – Ντιμπάλα (86' Μανίνι), Σουλέ (76' Βαζ) – Μάλεν (59' Κάστρο).