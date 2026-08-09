Άρσεναλ και Ντόρτμουντ έδωσαν τη δική τους μάχη στο Λονδίνο.

Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να σημειώνει το πρώτο του ανεπίσημο γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 3-2 της Άρσεναλ στον τελικό του φιλικού τουρνουά Emirates Cup στο Λονδίνο την Κυριακή 9/8.

Ο Έλληνας άσος με μια πανέμορφη εκτέλεση στο 29ο λεπτό έγραψε το 2-0 για τους Γερμανούς (είχε σκοράρει νωρίτερα ο Ινάσιο στο 7ο λεπτό).

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Η Άρσεναλ μείωσε σε 2-1 με τον Νουανέρι στο 54ο λεπτό μετά από ασίστ του Τζόλη, ενώ ο Γκαντού τέσσερα λεπτά αργότερα έγραψε το 3-1. Ο Γκιόκερες μείωσε ξανά στο 69ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Τζόλης.