Παρά τις πολύ υψηλές τοπικές καταγραφές, η εικόνα δεν ήταν ίδια σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα ύψη βρέθηκε ο υδράργυρος το Σάββατο 8 Αυγούστο, με τη ζέστη να γίνεται ιδιαίτερα έντονη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σε αρκετές περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλότερη τιμή της ημέρας καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ο Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην κορυφή των θερμότερων περιοχών της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39,5 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασιακή εικόνα του Σαββάτου επιβεβαίωσε ότι το μεγαλύτερο βάρος της ζέστης εντοπίστηκε στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, όπου οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες κατά τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες.

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Στους 39,5 βαθμούς ο Λαγκαδάς

Ο Λαγκαδάς κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, πλησιάζοντας το όριο των 40 βαθμών. Παράλληλα, θερμοκρασίες πάνω από τους 39 βαθμούς σημειώθηκαν και σε άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς, αποτυπώνοντας την ένταση της ζέστης που επικράτησε σε αρκετές περιοχές.

Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου καταγράφηκαν από τους αυτόματους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών ωρών.

Η άνοδος του υδραργύρου έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπου απουσιάζει η ευεργετική επίδραση της θαλάσσιας αύρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάρυναν τις συνθήκες κυρίως κατά τις ώρες αιχμής της ζέστης, όταν η έκθεση στον ήλιο ήταν εντονότερη.

Παρά τις πολύ υψηλές τοπικές καταγραφές, η εικόνα δεν ήταν ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή, το υψόμετρο και την απόσταση από τη θάλασσα.