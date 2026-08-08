Φαίνεται ότι σκοτώθηκε από το τεράστιο τσουνάμι που ακολούθησε την έκρηξη της Θήρας.

Τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα από τη δυτική Τουρκία ενδέχεται να αλλάξουν όσα γνωρίζαμε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας: τη μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σκελετός ενός εφήβου, ηλικίας περίπου 15 ή 16 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι σκοτώθηκε από το τεράστιο τσουνάμι που ακολούθησε την έκρηξη της Θήρας.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Τσεσμέ-Μπαγλαραρασί, στις δυτικές ακτές της σημερινής Τουρκίας, περίπου 233 χιλιόμετρα από τη Σαντορίνη. Ο νεαρός βρέθηκε μέσα σε αποθέσεις που συνδέονται με το τσουνάμι και θεωρείται το πρώτο γνωστό ανθρώπινο θύμα που ανακαλύπτεται σε άμεση σύνδεση με την καταστροφή της Θήρας.

Το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει τη χρονολόγηση

Το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη ραδιοχρονολόγηση των οστών. Οι αναλύσεις τοποθετούν τον θάνατο του εφήβου περίπου στο 1500 π.Χ. και, σύμφωνα με τους ερευνητές, όχι νωρίτερα από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για δεδομένα που έρχονται σε σύγκρουση με την ευρέως αποδεκτή χρονολόγηση της έκρηξης γύρω στο 1600 π.Χ.

Η διαφορά είναι κρίσιμη, καθώς εδώ και χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν πώς η έκρηξη της Σαντορίνης θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην παρακμή του μινωικού πολιτισμού, εφόσον η τελευταία άρχισε να γίνεται εμφανής γύρω στο 1450 π.Χ. Μια έκρηξη κοντά στο 1500 π.Χ. θα μείωνε σημαντικά αυτό το χρονικό χάσμα και θα ενίσχυε το σενάριο μιας πιο άμεσης σύνδεσης των δύο γεγονότων.

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Η ιστορία του ίδιου του εφήβου είναι δραματική. Οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις παλαιότερου τραυματισμού στο γόνατό του, που πιθανότατα του προκαλούσε χωλότητα. Όταν το τσουνάμι έφτασε στον οικισμό, ο νεαρός ίσως δεν μπορούσε να κινηθεί αρκετά γρήγορα για να σωθεί. Εκτιμάται ότι υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό και σοβαρά τραύματα κατά την καταστροφή.

Το εύρημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, την αποκαλούμενη «Πομπηία του Αιγαίου», δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα που να συνδέονται άμεσα με την έκρηξη.

Πηγή Τimes