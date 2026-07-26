Η επιβάτιδα μεταφέρθηκε στον λιμένα Αθηνιός του νησιού και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τραγωδία σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στη Σαντορίνη, καθώς μια 62χρονη επιβάτιδα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην καμπίνα της, προκαλώντας κινητοποίηση των λιμενικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Θήρας ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην καμπίνα του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της Σαντορίνης.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Θήρας, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες και το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της έρευνας.