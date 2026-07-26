Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.

Νεκρός από πυρά της γερμανικής αστυνομίας έπεσε ο βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Christopher Street Day (CSD), του μεγαλύτερου Pride της Γερμανίας, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το CNN, ο 21χρονος Abdul Ballout εντοπίστηκε έπειτα από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Spandau, στα δυτικά του Βερολίνου, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, κινήθηκε απειλητικά εναντίον αστυνομικών κρατώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα οι άνδρες της ειδικής μονάδας SEK να ανοίξουν πυρ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο περίπου στις 18:00 τοπική ώρα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Βερολίνου, ο νεαρός όρμησε προς το μέρος τους με αιχμηρό όπλο και πυροβολήθηκε. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

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Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 του Σαββάτου στο Tiergarten, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, λίγα μέτρα από τη διαδρομή της παρέλασης Pride, αλλά εκτός της επίσημης ζώνης της εκδήλωσης.

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Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης χρησιμοποίησε ένα λευκό ενοικιαζόμενο βαν ως όπλο, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που κινούνταν στο πάρκο. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα, το οποίο αργότερα βρέθηκε καρφωμένο πάνω σε δέντρο, και επιτέθηκε σε πολίτες με αυτό που οι ερευνητές εκτιμούν πως ήταν ματσέτα.

Από την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, κανείς από τους τραυματίες δεν νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ακούστηκε ένας υπόκωφος θόρυβος και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταλάβαμε ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί. Η αστυνομία μπήκε στο πάρκο με αυτόματα όπλα και μας ζήτησε να φύγουμε αμέσως», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

{https://x.com/Existenzse/status/2081149248112877901}

Οι Αρχές μιλούν για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε την επίθεση «ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια», σημειώνοντας ότι όλα τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αποκάλυψε, ο Abdul Ballout ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, είχε ποινικό παρελθόν, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και διατηρούσε επαφές με ισλαμιστικούς κύκλους.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση.

Το 2025 φέρεται να προσπάθησε να ταξιδέψει μέσω Τουρκίας προς τη Μέση Ανατολή, με τελικό προορισμό τη Συρία, όπου σκόπευε να ενταχθεί στο ISIS. Συνελήφθη στον Λίβανο και παρέμεινε για μήνες στη φυλακή, ενώ μετά την επιστροφή του στη Γερμανία κρατήθηκε προφυλακισμένος και συμμετείχε υποχρεωτικά σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης.

{https://x.com/Osint613/status/2081246669488738548}

Πανικός και διακοπή του Berlin Pride

Η επίθεση διέκοψε βίαια μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπερηφάνειας στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με περισσότερα από 80 άρματα να διασχίζουν το κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, συνοδευόμενα από μουσική, χορό και εκδηλώσεις υπέρ της ισότητας και των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Μετά την επίθεση, οι διοργανωτές ανέβηκαν στη σκηνή και ανακοίνωσαν την άμεση διακοπή των εορτασμών, ζητώντας από τον κόσμο να αποχωρήσει ήρεμα. Παράλληλα, η πόλη ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή για πολίτες που αναζητούσαν συγγενείς ή φίλους.

Εντείνεται η ανησυχία για τις επιθέσεις σε εκδηλώσεις Pride

Η επίθεση στο Βερολίνο σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι αρχές ασφαλείας διεθνώς έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για πιθανές επιθέσεις σε εκδηλώσεις Pride.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι τρομοκρατικές οργανώσεις ή υποστηρικτές τους ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις.

Στις σχετικές προειδοποιήσεις είχε γίνει αναφορά και στην υπόθεση της Βιέννης το 2023, όταν οι αυστριακές αρχές είχαν αποτρέψει σχεδιαζόμενη επίθεση στην παρέλαση Pride, συλλαμβάνοντας υπόπτους που φέρονταν να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

«Η ελευθερία μας δέχθηκε επίθεση»

Η φονική επίθεση βύθισε στο πένθος την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ της Γερμανίας, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται την Κυριακή στην Pariser Platz, μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, για μια σιωπηλή αγρυπνία στη μνήμη του θύματος.

Παρά τη βροχή και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πολίτες κρατούσαν σημαίες του ουράνιου τόξου, λουλούδια και κεριά, στέλνοντας μήνυμα ότι η βία δεν θα κάμψει την ελευθερία και την ορατότητα της κοινότητας.

{https://x.com/ninjatreiber77/status/2081417019119841456}

Η επίθεση συγκλόνισε ιδιαίτερα τη γερμανική πρωτεύουσα, καθώς το Βερολίνο θεωρείται εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του κινήματος για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ παγκοσμίως.

Η ετήσια παρέλαση Christopher Street Day (CSD), που προσελκύει έως και ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες, αποτελεί φόρο τιμής στην εξέγερση του Stonewall στη Νέα Υόρκη το 1969, ενώ οι ρίζες του κινήματος στη γερμανική πρωτεύουσα ανάγονται ακόμη πιο πίσω, στο έργο του πρωτοπόρου γιατρού και ακτιβιστή Magnus Hirschfeld στα τέλη του 19ου αιώνα.

Παρά τις δεκαετίες διακρίσεων που ακολούθησαν, η κοινότητα κατάφερε να αναγεννηθεί, καθιστώντας το Βερολίνο σύμβολο ελευθερίας, ισότητας και διαφορετικότητας.

Στήριξη στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Ο επίτροπος της κυβέρνησης του Βερολίνου για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, Alfonso Pantisano, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς την κοινότητα.

«Ξέρω ότι πολλοί από εσάς φοβάστε αυτή τη στιγμή. Δεν θα ωραιοποιήσω την κατάσταση. Φοβάμαι κι εγώ. Όμως δεν είστε μόνοι στον φόβο, στη θλίψη και στην οργή σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/tomdabassman/status/2081334765915963577}

Μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε και ο γνωστός Γερμανός ράπερ Ikkimel, ο οποίος είχε εμφανιστεί στην εναρκτήρια εκδήλωση του Berlin Pride.

«Η αγάπη δεν είναι ποτέ το λάθος. Ο φόβος και το μίσος δεν είναι ποτέ η απάντηση. Μείνετε δυνατοί. Θα υπερασπίζομαι πάντα την κοινότητά μας», ανέφερε.

{https://x.com/anodis/status/2081452932638134651}

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη» και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα.

«Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την καλοσύνη, την ανοχή και την ελευθερία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρέψει αυτές τις αξίες. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία μας», δήλωσε.

{https://x.com/SturmDaniel/status/2081384448386281975}

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για επίθεση «στην ελεύθερη και κοσμοπολίτικη κοινωνία μας».

«Το Βερολίνο είναι η πόλη της ελευθερίας και σήμερα η ελευθερία μας δέχθηκε ένα από τα πιο βάναυσα πλήγματα. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», ανέφερε.

{https://x.com/der_volksmut/status/2081366435687702791}