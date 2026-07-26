Σχεδίαζε και παλαιότερα επίθεση. Παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης.

Γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής ήταν ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση στο Βερολίνο για την αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο, είναι Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης. Αύριο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο ένα τέτοιο μάθημα. Πριν από λίγες εβδομάδες, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, οι αρχές έλαβαν πληροφορίες που ήθελαν τον αναζητούμενο να έχει αναρτήσει φωτογραφία όπλου στο διαδίκτυο. Σε έρευνα ωστόσο που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, εντοπίστηκε τότε μόνο ένα ψεύτικο όπλο.

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Νωρίς το πρωί η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία και πλήρη περιγραφή του υπόπτου: «Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται επίσης ότι όποιος μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές, αλλά να μην τον πλησιάσει και να μην του μιλήσει, καθώς ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό, αλλά και ειδικές δυνάμεις, φρουρούν σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Βερολίνο, ενώ σήμα έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες συνοριοφυλακής και στις γειτονικές χώρες, για το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Οι έρευνες διεξάγονται ακόμη με ελικόπτερα, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

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«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και αποτροπιασμένοι από την επίθεση στην Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο ήθελαν να γιορτάσουν ειρηνικά και χαρούμενα, στέλνοντας μήνυμα ανοχής και ποικιλομορφίας, μιας αυτοπροσδιοριζόμενης και ισότιμης ζωής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Με εντολή της προέδρου της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ, οι σημαίες στο κτήριο του κοινοβουλίου κυματίζουν σήμερα μεσίστιες. «Όποιος επιτίθεται σε ανθρώπους που υπερασπίζονται την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα και την ποικιλομορφία, επιτίθεται στα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας και καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα να ζει κανείς ελεύθερα και χωρίς φόβο και να υπερασπίζεται τις πεποιθήσεις του, αντιτιθέμεθα επομένως σθεναρά σε όσους απαντούν με τρομοκρατία στην ελευθερία μας και στον τρόπο ζωής μας. Ο φανατισμός, η τρομοκρατία και το μίσος δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσουν έδαφος στη χώρα μας», δήλωσε η κυρία Κλέκνερ.

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Σύμφωνα επίσης με το Spiegel, η πόλη του 'Αμστερνταμ, η οποία από χθες φιλοξενεί εκδηλώσεις του World Pride, έχει ενισχύσει τα μέτρα περιφρούρησης, σε συνεργασία με την εισαγγελία και τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας