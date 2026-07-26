Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν ένας 29χρονος οδηγός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή των Μεγάρων, όταν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) κατέγραψαν το όχημα του 29χρονου να κινείται με 208 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι 130 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός υπερέβαινε, δηλαδή, το όριο κατά 78 χιλιόμετρα την ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οχήματος, ενώ σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.