Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές στην Αθήνα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ύποπτος φέρεται να ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό, με την άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. να αποτρέπει την εκδήλωση της επίθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς, αιγυπτιακής καταγωγής, παρακολουθούνταν από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είχαν ενημερωθεί ότι επρόκειτο να παραλάβει χειροβομβίδα. Οι αστυνομικοί επενέβησαν αμέσως μετά την παραλαβή της, προχωρώντας στη σύλληψή του πριν προλάβει να υλοποιήσει το σχέδιό του.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται πλέον στην προέλευση της χειροβομβίδας, αλλά και στα κίνητρα του δράστη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο στόχος της επίθεσης να ήταν η κατοικία εισαγγελικού λειτουργού, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του προσώπου ή την περιοχή όπου βρίσκεται η οικία.

Ο άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε σε κατοικία συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου παρέλαβε τη χειροβομβίδα πριν κινηθεί προς τον τελικό του προορισμό.