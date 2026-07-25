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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δεν απειλεί οικισμούς.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στη Χαλκιδική, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.