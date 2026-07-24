Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών από το τροχαίο στη Παλαιόχωρα Χαλκιδικής δεν εμπνέει ανησυχία.

Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/07) στο 60ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, έξω από την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αυτοκίνητα, ένα με οδηγό 55χρονο υπήκοο Κιργιστάν και επιβάτες 52χρονη και ένα παιδί ηλικίας 8 ετών και ένα με οδηγό 43χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, στο οποίο επέβαιναν 39χρονη και δύο παιδιά 12 και έξι ετών.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται προληπτικά.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.