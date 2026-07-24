Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την κατάσταση της υγείας της 7χρονης που ήταν η μοναδική επιζήσασα του πολύνεκρου τροχαίου στη Χαλκιδική. Το κοριτσάκι, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον. Η 7χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με την οικογένειά της συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα της και η μόλις έξι μηνών αδελφή της, αφήνοντας τη μικρή να δίνει μόνη της μια μεγάλη μάχη για τη ζωή.

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Οι γιατροί του Ιπποκράτειου παρακολουθούν στενά την πορεία της και, όπως αναφέρεται, έχουν ήδη μειώσει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε. Η μικρή φαίνεται να ξυπνά σταδιακά, ενώ εφόσον συνεχιστεί η θετική αυτή εξέλιξη, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στην ολική αποσωλήνωσή της.

Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό. Την ίδια ώρα, η θεία της έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την κηδεμονία της, με την ελπίδα ότι, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, θα μπορέσει να επιστρέψει στη Μολδαβία και να ξεκινήσει μια νέα ζωή κοντά στους συγγενείς της

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