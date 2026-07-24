Ελπιδοφόρα είναι τα νέα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την κατάσταση της υγείας της 7χρονης που ήταν η μοναδική επιζήσασα του πολύνεκρου τροχαίου στη Χαλκιδική. Το κοριτσάκι, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον. Η 7χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με την οικογένειά της συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα της και η μόλις έξι μηνών αδελφή της, αφήνοντας τη μικρή να δίνει μόνη της μια μεγάλη μάχη για τη ζωή.
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Οι γιατροί του Ιπποκράτειου παρακολουθούν στενά την πορεία της και, όπως αναφέρεται, έχουν ήδη μειώσει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε. Η μικρή φαίνεται να ξυπνά σταδιακά, ενώ εφόσον συνεχιστεί η θετική αυτή εξέλιξη, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στην ολική αποσωλήνωσή της.
Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στο κάτω μηριαίο οστό. Την ίδια ώρα, η θεία της έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την κηδεμονία της, με την ελπίδα ότι, όταν η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, θα μπορέσει να επιστρέψει στη Μολδαβία και να ξεκινήσει μια νέα ζωή κοντά στους συγγενείς της
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