Στα 22 χιλιόμετρα από το Σίγρι εντοπίστηκε το επίκεντρο – Μόλις 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της δυτικής Λέσβου σημειώθηκε πριν από λίγο.

Ειδικότερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής Λέσβου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:02 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 22 χιλιομέτρων από το Σίγρι.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για αυτόματη και προκαταρκτική καταγραφή, τα στοιχεία της οποίας ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την εξέτασή τους από σεισμολόγο.