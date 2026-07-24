«Βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι φυσικά και η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά της Χούντας απέτισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της σημερινής του ομιλίας στη Βουλή στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και εξέφρασε την υπερηφάνεια του ΚΚΕ για τη συνεισφορά του και για τις μεγάλες θυσίες που κατέθεσε σε αυτή την υπόθεση.

«Ταυτόχρονα, η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα. Γιατί η δικτατορία του κεφαλαίου άλλαξε μεν μορφή, αλλά, δυστυχώς, δεν άλλαξε η ουσία της και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που σχετίζεται και με το θέμα της σημερινής συνεδρίασης» σημείωσε.

Στηλίτευσε τις «απαράδεκτες fast track διαδικασίες συζήτησης που επέβαλε η κυβέρνηση «για να περάσει μια σειρά σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο ελληνικός λαός».

Τόνισε πως «η κυβέρνηση γελιέται αν νομίζει ότι ο ελληνικός λαός θα θεωρήσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του περασμένα - ξεχασμένα» και όπως είπε «ήδη τα συνδικάτα ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ».

Υπογράμμισε πως «οι προτάσεις της κυβέρνησης συνιστούν μια νέα αντιδραστική τομή για την περαιτέρω θωράκιση του αστικού κράτους και την εξασφάλιση της αντιλαϊκής σταθερότητας, στόχους που ασπάζονται όλα τα κόμματα τα οποία κάνουν ρηχή κριτική γιατί δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν επί της ουσίας».

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Είπε ότι η κυβέρνηση φέρνει αυτές τις αλλαγές σε μια χρονική στιγμή που υπαγορεύονται «από τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, από την όξυνση των ανταγωνισμών, που εκφράζονται και εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, από τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμη και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος».

Κάλεσε τον λαό «απέναντι στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε», να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην «κοινή αγωνία όλων τους για την αναστήλωση του κύρους των θεσμών του «κράτους δικαίου», δηλαδή της «αντιλαϊκής αστικής νομιμότητας που έχει πληγεί μέσα στον ελληνικό λαό».

«Το βλέμμα σας είναι μονίμως στραμμένο στη λαϊκή δυσαρέσκεια και τη δυναμική που μπορεί αυτή να αποκτήσει, ιδιαίτερα αν συναντηθεί αποφασιστικά με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι τα αστικά κόμματα «με μοιρασμένους ρόλους επιχειρούν να συσκοτίσουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο η αστική δικαιοσύνη, συνολικά οι θεσμοί του σημερινού κράτους, όχι μόνο δεν αποτελούν "ασπίδα προστασίας" και "καταφύγιο" για τον λαό αλλά, αντίθετα, είναι εκεί για να στηρίζουν και να αθωώνουν τον μεγάλο ένοχο για τα δεινά τους, το σύστημα της εκμετάλλευσης και του κέρδους».

«Βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι φυσικά και η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Έρχεστε να βάλετε και συνταγματική "βούλα" στα "ματωμένα πλεονάσματα" και στον "κόφτη" των κοινωνικών δαπανών, που όλες οι κυβερνήσεις έχετε συμφωνήσει με την ΕΕ και που όλα τα κόμματα του συστήματος, παλιά και νέα, τα αποδέχεστε ως θέσφατα. Γι' αυτό, άλλωστε, και παρακολουθούμε αυτή τη μονότονη αντιπαράθεση περί "κοστολόγησης" των προγραμμάτων, που αυτή ακριβώς την κοινή σας αποδοχή ομολογεί» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση «επιδιώκει την ένταση της καταστολής και με συνταγματική βούλα, όπως με την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 29», σημείωσε, επίσης, την «αφωνία των άλλων κομμάτων» και θέτοντας το ερώτημα «αλήθεια, σε ποια κόμματα θέλει το σύστημα να μπορεί να παρέμβει;» υπογράμμισε ότι «στον πραγματικό του αντίπαλο στόχευε και στοχεύει πάντα, το σύστημα: Στον οργανωμένο λαό, που συνειδητοποιώντας τη δύναμή του μπορεί να αποφασίσει να επιβάλει το δίκιο του αλλά και στο ΚΚΕ, που παλεύει, πρωτοστατεί και δείχνει τον δρόμο για να γίνει αυτό πράξη».

«Έχουν όμως γνώσιν οι φύλακες» και όποιος κάνει τέτοια σχέδια στοχεύοντας τον ελληνικό λαό και όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται, όπως το ΚΚΕ, δεν έχει καμιά ελπίδα, θα φάει ξανά τα μούτρα του» είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως το ΚΚΕ «δεν έχει αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά "προοδευτικό" και "δημοκρατικό" Σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Όμως δεν παραιτείται από την προσπάθεια να καταθέτει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, τις οποίες μέχρι σήμερα διαχρονικά κυβερνήσεις και κόμματα του συστήματος απορρίπτουν».

Σε αυτό το πλαίσιο ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ στην έκθεση που κατέθεσε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης.

«Πάνω απ' όλα, όμως, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να αποκαλυφθεί ο μεγάλος ένοχος για όλα τα δεινά που υποφέρει ο ελληνικός λαός: Το σάπιο και διεφθαρμένο, άδικο σύστημα που γεννά συνεχώς πολέμους, φτώχεια, εξαθλίωση για τους εργαζόμενους προκειμένου να στηρίζονται τα κέρδη κάποιων επιχειρηματικών ομίλων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, προκειμένου να συνειδητοποιήσει ο λαός τη δύναμή του, να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων στον δρόμο της ανατροπής. Για μια κοινωνία που στο επίκεντρό της θα βρίσκεται η κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, όπου το γνήσιο λαϊκό κράτος και το Σύνταγμά του θα στηρίζουν την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της ζωής, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο των εργαζομένων στη λήψη, την υλοποίηση και τον έλεγχο αυτών των αποφάσεων.

Στα ακόμα πιο δύσκολα που φέρνει το σύστημά σας για τον λαό, ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ θα είναι στήριγμα, δύναμη και ελπίδα για το σήμερα και το αύριο».

{https://www.youtube.com/watch?v=HW42-ABDIxU}