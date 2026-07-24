Η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να παίρνουν τον λόγο και να διαμορφώνουν το πεδίο της σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι προτεινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση αποσκοπούν στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών του Συντάγματος και στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της χώρας στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.

Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να επαναλάβουν την κριτική τους προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διαδικασίες «fast track» σε προεκλογική περίοδο και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση εγείρει ζητήματα για τη λειτουργία και την προστασία των θεσμών της χώρας.

Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της συζήτησης που ξεκίνησε στην Ολομέλεια, αλλά και της αντιπαράθεσης που είχε προηγηθεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εμφανίζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης όσο και ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται.