«Θα βγούμε με ποσοστό που θα εκπλήξει τους πάντες», είπε η Μαρία Καρυστιανού ενόψει των εκλογών, δηλώνοντας ότι το κόμμα της θα είναι πανέτοιμο.

Ως αστεία χαρακτήρισε η Μαρία Καρυστιανού τα περί ρωσικής επιρροής που ακούγονται για τη χρηματοδότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», τονίζοντας πως η ίδια πληρώνει το ενοίκιο των γραφείων του κόμματος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα και τόνισε πως θεωρεί πως το κόμμα θα εκλεγεί με ποσοστό που θα «εκπλήξει τους πάντες».

«Πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις;»

Αρχικά, για τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, η κ. Καρυστιανού ανέφερε: «Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Εγώ τι έχω κάνει; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική. Από την αρχή υπήρχε η αγάπη του κόσμου απέναντι σε μένα, που δεν θεωρώ ότι ήταν επειδή έχασα το παιδί μου, αλλά επειδή ήμουν μαζί με άλλους βέβαια, μπροστά σε έναν αγώνα για τη δικαίωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα. Η αγάπη του κόσμου δεν έχει περιοριστεί. Δεν έχει μειωθεί σε αξία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, απλά έχει απλώσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας».

Όπως σημείωσε: «Έχουμε συνεχώς εγγραφές στο κίνημα, έχουμε τεράστια ροή βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια, η κ. Καρυστιανού συνέχισε λέγοντας πως «Είμαστε ένα καινούριο κίνημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν τις εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν όλα».

«Στο πρόγραμμά μας ό,τι πούμε θα το κάνουμε»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος, απάντησε πως «με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ, και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο». «Είναι αστεία» τα περί ρωσικής επιρροής, επισήμανε.

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«Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», συνέχισε.

Ερωτηθείσα για το πού ανήκει ιδεολογικά το κόμμα, η κ. Καρυστιανού απάντησε πως: «Οι θέσεις μας έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη. Aν κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μια θέση. Η ανάλυση του προγράμματος θα βγει θεωρώ μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απαντηθούν όλα. Εμείς στο πρόγραμμά μας, ό,τι πούμε, θα το κάνουμε».

«Βαρεθήκαμε να ακούμε για τις παθογένειες»

Συνέχισε λέγοντας πως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δημιουργήθηκε «γιατί βαρεθήκαμε να ακούμε τις παθογένειες και τα χρόνια προβλήματα και ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε… ο ΦΠΑ δεν μπορεί να κατέβει γιατί μας το επιβάλλει η Ευρώπη. Ούτε η φορολογία μπορεί να είναι τόσο άδικη. Ούτε μπορούμε να επικρατούν τα καρτέλ στη χώρα. Όλα αυτά μπορεί ισχύσουν από την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα κόμμα».

«Όποτε γίνουν εκλογές θα είμαστε πανέτοιμοι»

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε πως «είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Είτε είστε στην εξουσία, είτε είστε στην αντιπολίτευση, γίνονται λάθη. Φαίνεται ότι το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη, δεν φροντίζει τον πολίτη. Γι' αυτό βγήκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όποτε γίνουν εκλογές είμαστε πανέτοιμοι».

«Ντρέπεται και η ντροπή» με την εισαγγελική πρόταση για Τριαντόπουλο - Αγοραστό

Για την εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του τόπου της δυστυχήματος των Τεμπών, η κ. Καρυστιανού σχολίασε: «Είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η βεβήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος; Ντρέπεται και η ντροπή. Έναν φοιτητή ιατρικής πρώτου έτους να ρωτήσω, θα ξέρει ότι μετά από ένα τροχαίο μπαίνει κόκκινη κορδέλα. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Και η χώρα έχει πρωτόκολλα και ανθρώπους και υπηρεσίες…». Επίσης τόνισε πως έγινε «μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης».

«Υπάρχουν ενδείξεις για ξυλόλιο»

Η κ. Καρυστιανού στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα του ξυλολίου στον τόπο του δυστυχήματος, λέγοντας τα εξής: «Το ξυλόλιο δεν το είπαμε εμείς. Το είπε το χημείο του κράτους. Πήγε μετά από 10 μήνες και έκανε έλεγχο πάνω στα βαγόνια, στα απομεινάρια, και βρίσκει ξυλόλιο σε ποσοστά τεράστια σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να βρεθεί στο περιβάλλον. Μετά από κάποιους μήνες κάνει δεύτερο δείγμα και είναι μηδέν, που σημαίνει ότι αυτό το πρώτο δείγμα έδειξε πως υπήρχε ξυλόλιο. Ο κ. Καρώνης αναφέρει ότι δεν μπορεί τα έλαια σιλικόνης να το κάνουν αυτό, άρα υπάρχει μια εύφλεκτη ουσία.. Το θέμα με το ξυλόλιο έχει τραβήξει πολύ και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αν πραγματικά αποδειχθεί, -γιατί θα γίνει η σωστή ανάκριση και έρευνα για τα Τέμπη, είναι υπόσχεση που έχω δώσει-, κάποια στιγμή ότι όντως υπήρχαν εφικτές ουσίες, όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία. Το λιγότερο αμαρτία, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Έχουμε ενδείξεις από το χημείο του κράτους και από επιστήμονες που μιλάνε για ξυλόλιο, δεν έχει γίνει έρευνα και το ονομάσαμε θεωρία συνωμοσίας. Αυτό είναι άσχημο».

Κατηγόρησε τον Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία

Στη συνέχεια κατηγόρησε και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για «εσχάτη προδοσία». «Το Σύνταγμα ορίζει ότι εσχάτη προδοσία μπορεί να διαπράξει κάποιος όχι μόνο επειδή θα προδώσει μυστικά της χώρας την Τουρκία, για παράδειγμα, ή θα μπουν τα τανκς. Εσχάτη προδοσία είναι οποιαδήποτε παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του πρωθυπουργού, στη δικαστική. Αυτό ακριβώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ντογιάκο».

«Δεν έχει δικαίωμα ο κ. Πλακιάς να παρεμβαίνει στην προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου»

Για την προστριβή με τον Νίκο Πλακιά και άλλους συγγενείς των θυμάτων η κ. Καρυστιανού σχολίασε πως «δεν έχω πρόβλημα με κάποιους συγγενείς. Μιλάω όμως με την πλειοψηφία των συγγενών. Τώρα, κάποιοι συγγενείς συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος έχει βγει και τοποθετηθεί εναντίον πολλές φορές… Εγώ κατανοώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Σέβομαι τον κ. Πλακιά, αντιδρώ όμως στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη δική μου προσπάθεια δικαίωσης του παιδιού μου. Θεωρώ ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτό».

«Θέλω με κάθε τρόπο να πετύχει αυτό το εγχείρημα και ειλικρινά πιστεύω ότι θα πετύχει. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν επέλεξα, αλλά επέλεξα το να μην καθίσω στο σπίτι μου να κλαίω και να περιμένω πότε θα πεθάνω να πάω να συναντήσω το παιδί μου, και να δώσω τη μάχη μου στους δρόμους», τόνισε.

«Έχουμε ένα διαπλεκόμενο και βρόμικο σύστημα»

Συνέχισε λέγοντας πως: «Έχουμε ένα σύστημα τόσο διαπλεκόμενο και τόσο βρόμικο, που έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και βγαίνει κάτι καινούργιο, αυθόρμητο, μέσα από την κοινωνία που εκπροσωπεί την κοινωνία, θα φέρει πρόγραμμα με λύσεις, με καθαρότητα, θα πατάξει τη διαπλοκή, τη διαφθορά, θα φέρει τα κλεμμένα πίσω... Δεν μπορώ να μην μιλάω για το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, είναι ειδοποιός διαφορά με εμάς. Είναι ότι εμείς έχουμε ένα καθαρό στόχο. Αυτός μας έβγαλε στους δρόμους», ενώ ανέφερε πως «υπάρχουν κι΄άλλα σκάνδαλα και ο λόγος που δεν βγαίνουν είναι γιατί υπάρχει ένα φρένο από την Ευρώπη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έχει και εκεί τους γνωστούς οι οποίοι τον προστατεύουν».

«Θα βγούμε με ποσοστό που θα εκπλήξει τους πάντες»

Κλείνοντας η κ. Καρυστιανού είπε πως: «Θα βγούμε με ποσοστό που θα εκπλήξει τους πάντες. Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία».

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