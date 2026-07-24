«Το Traffic Commander θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Το σύστημα Traffic Commander θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στα Παραπολιτικά 90,1. Πρόσθεσε ότι η πλήρης εφαρμογή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο, με στόχο την αύξηση της ταχύτητας των οχημάτων και την εξοικονόμηση χρόνου κατά 25% έως 30%. «Για τη συνεχή τροφοδότηση του συστήματος με ζωντανές πληροφορίες, θα επιστρατευτούν κάμερες, drones και 150 τροχονόμοι σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο», όπως είπε.

«Αποφασίσαμε να βοηθήσουμε, να ανακουφίσουμε και να βελτιώσουμε συνολικά την ζωή των ανθρώπων έτσι δημιουργήσαμε μια υπηρεσία, ένα κέντρο κυκλοφορίας μέσα στο οποίο υπάρχει λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones και ταυτόχρονα υπάρχουν - από 24 περίπου πηγές - δεδομένα τα οποία μπαίνουν σε ένα ψηφιακό «καλάθι» και το οποίο έχοντας επίγνωση που είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα μέσα από την τεχνολογία που βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις θα κατευθύνει την κίνηση μέσω των τροχονόμων. 150 τροχονόμοι εκ των οποίων οι μισοί θα είναι σταθεροί στις θέσεις τους και οι υπόλοιποι θα είναι με μηχανές και θα κινούνται καθ’όλο το οκτάωρο της βάρδιας τους σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου έτσι ώστε να κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που το Κέντρο Ελέγχου θα αποφασίζει σε άμεσο χρόνο», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Το σύστημα αυτό, Traffic Commander, θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι. Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Έχουμε προμηθευτεί 10 σύγχρονα drones τα οποία θα πετάνε πάνω στο Λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζονται οι παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα, με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα έτσι ώστε να μπορούν και τις μέρες που θα έχουν κακές καιρικές συνθήκες να πετούν. Στο τέλος κάθε μήνα θα υπάρχει ένα report το οποίο θα αντλεί εμπειρίες, συμπεράσματα και για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία έτσι ώστε να βελτιώνεται περαιτέρω το σύστημα».

Για τις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το ’25 δεν άναψε ούτε ένα σπίρτο δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε, δεν υπήρχε κανένα γκαζάκι, καμία μολότοφ, καμία κατάληψη. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εκτός και εντός του πανεπιστημίου, θέλω να πω ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Το ’25 υπήρξε μια μολότοφ στο σπίτι του κ.Σιμόπουλου και στη συνέχεια υπήρξε το πρόσφατο γεγονός με την επίθεση στο σπίτι της Β. Νέστορα. Οι άνθρωποι αυτοί δε είναι καινούργιοι, είναι παλιοί. Από αυτούς ορισμένοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν, είναι υπότροποι δηλαδή που σημαίνει ότι η ποινική τους μεταχείριση τώρα είναι πολύ διαφορετική.

Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης με την έννοια της καθυστέρησης. Για παράδειγμα στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη είδαμε περίπου 100 άτομα να εκτοξεύουν μολότοφ και να ανάβουν φωτιές, όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί από τον Εισαγγελέα με βάση μια δικογραφία που έχει υποβάλλει η Αστυνομία, ακόμα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτή τη δικογραφία και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να δρουν έξω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράνομη μετανάστευση με φόντο τη δολοφονία Γεωργίου

Για την παράνομη μετανάστευση με αφορμή τη δολοφονία του ποινικολόγου από τον παράνομο Αιγύπτιο μετανάστη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και ενοχοποιούμε τους πάντες και οριζοντίως γιατί στη δημοκρατία τα φαινόμενα της γενίκευσης και οριζόντια ευνοούν άλλους και όχι εμάς που πιστεύουμε στη Δημοκρατία. Υπάρχουν τα θέματα των επιστροφών των παράνομων μεταναστών για τα οποία γίνεται μεγάλη προσπάθεια δυστυχώς όμως οι χώρες προέλευσης μην φανταστείτε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και λένε «φέρτε τους πίσω», κάθε άλλο άρα υπάρχουν προβλήματα. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό το θέμα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης».