Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Οι σχολές υψηλής ζήτησης και τα Τμήματα που «πιέζονται», αναλυτικά οι πίνακες.

Με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα Τμήματα διαμορφώθηκε η εικόνα των Βάσεων Εισαγωγής 2026 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις διαφορετικές τάσεις, τις προτιμήσεις των υποψηφίων αλλά και τη μεταβολή του ακαδημαϊκού χάρτη τα τελευταία χρόνια.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται σχολές όπως η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Ψυχολογία, η Χημεία και τα τμήματα βιολογικών και τεχνολογικών επιστημών, που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων. Από την άλλη, ορισμένα τμήματα κυρίως περιφερειακού χαρακτήρα ή με μικρότερη ζήτηση κινούνται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Η μεγαλύτερη απόσταση καταγράφεται ανάμεσα στον πρώτο εισακτέο της Αρχιτεκτονικής Μηχανικών Ιωαννίνων, ο οποίος συγκέντρωσε 21.480 μόρια, και στη χαμηλότερη βάση του ιδρύματος, που σημειώθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα, με 7.640 μόρια. Η διαφορά αυτή ξεπερνά τα 13.800 μόρια, αποτυπώνοντας το διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στα Τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται η Ιατρική Ιωαννίνων, η οποία για ακόμη μία χρονιά επιβεβαιώνει τη θέση της ανάμεσα στις πιο περιζήτητες σχολές της χώρας. Η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 18.525 μόρια, ενώ ο πρώτος εισακτέος έφτασε τα 19.500 μόρια. Η υψηλή ζήτηση για τις Ιατρικές σχολές παραμένει σταθερή, καθώς συνδέονται με ένα ισχυρό επαγγελματικό προφίλ και αποτελούν διαχρονικό στόχο των αριστούχων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αρχιτεκτονική Μηχανικών Ιωαννίνων, με βάση 17.955 μόρια. Το τμήμα συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, με τον πρώτο εισακτέο να φτάνει τα 21.480 μόρια, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και την ελκυστικότητα της σχολής.

Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία εμφανίζουν επίσης το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, με βάση 16.625 μόρια, η Ψυχολογία Ιωαννίνων, με 16.595 μόρια, και η Χημεία, με 16.435 μόρια. Οι συγκεκριμένες σχολές επιβεβαιώνουν ότι οι υποψήφιοι στρέφονται σε επιστημονικά αντικείμενα που συνδυάζουν ακαδημαϊκή ποιότητα και επαγγελματικές προοπτικές.

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Στον χώρο των νέων τεχνολογιών, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ιωαννίνων διαμορφώθηκε στα 14.368 μόρια, διατηρώντας ισχυρό ενδιαφέρον λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για επαγγέλματα πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής τεχνολογίας.

Παράλληλα, αρκετά τμήματα παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα. Οι χαμηλότερες βάσεις καταγράφηκαν σε σχολές όπως η Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πρέβεζας, με 7.640 μόρια, η Φιλοσοφία, με 9.040 μόρια, η Ιστορία και Αρχαιολογία, με 9.070 μόρια, και η Φιλολογία, με 9.362 μόρια.