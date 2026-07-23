Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση και το κύρος που χαρακτηρίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση του στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση καθώς αποτελεί πόλο έλξης των υποψηφίων με τις υψηλότερες επιδόσεις. H Ιατρική και η Νομική Σχολή του καταλαμβάνουν και φέτος κορυφαίες θέσεις στις βάσεις εισαγωγής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των υποψηφίων προς το Ίδρυμα. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει και η ζήτηση και για τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν αριστούχους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διατηρεί και φέτος τη θέση της ως ένα από τα πλέον περιζήτητα Τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τη βάση εισαγωγής να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των σχολών της χώρας, φτάνοντας τα 18.900 μόρια. Αντίστοιχα, η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιλογή των υποψηφίων στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, διατηρώντας την ηγετική της θέση με βάση εισαγωγής 17.875 μόρια.

Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις αντανακλούν το υψηλό επίπεδο των σπουδών, την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, τη μακρόχρονη ακαδημαϊκή παράδοση και το διεθνές κύρος που χαρακτηρίζουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ – οι Πρυτανικές Αρχές, το Συμβούλιο Διοίκησης, η Σύγκλητος, τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες – συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, αφοσίωση και όραμα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Η σταθερή προτίμηση των υποψηφίων προς τις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει το Ίδρυμα, αλλά και της καθοριστικής συμβολής του στην παραγωγή νέας γνώσης, στην επιστημονική πρόοδο και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος σε δήλωσή του τονίζει πως «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες και όλες τις επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που επέλεξαν να φοιτήσουν στις Σχολές και τα Τμήματά του. Με συνέπεια στην αποστολή του, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστημιο της Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα και ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που θα στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων».