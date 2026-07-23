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Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος της φωτιάς, σηκώθηκαν εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Οινοφύτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από το κέντρο διανομής της εταιρείας Metro.

Η κρισιμότητα της τοποθεσίας προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης του 112.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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