Σε 50 ανέρχονται οι πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα Τετάρτη (22/07) οι πυροσβεστικές υπηρεσίες όλης της χώρας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5).

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες, σπίθες από κολώνα της ΔΕΗ προκάλεσαν φωτιά ξερά χόρτα κοντά σε σπίτια, η οποία όμως τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στον παράδρομο της Εθνικής Οδόυ Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, εκδηλώθηκε φωτιά η οποία κατασβέσθηκε μέσα σε 40 λεπτά. Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Επιπλέον, από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Αττική, στο δήμο Λαυρετωτικής, άπαντες βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ενώ drone «χτενίζει» όλο το 24ωρο της δασικές εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αττικής.

Από το πρωί της Τετάρτης μέχρι και την Πέμπτη (23/07), είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομία, πυροσβεστική αλλά και εθελοντές περιπολούν συνεχώς, ενώ έχουν στελεχωθεί και τα πυροφυλάκια.

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50 δασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής, το διάστημα από τις 18:00 της Δευτέρας (21/7) έως τις 18:00 της Τρίτης (22/7) εκδηλώθηκαν συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 41 από αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο σε πολύ αρχικό στάδιο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε εννέα ενεργά μέτωπα.

Παράλληλα, τα αρμόδια ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού , διεξάγουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση των πυρκαγιών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079948607306801568}