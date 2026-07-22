«Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραυματίας της επεισοδιακής πτήσης της Ryanair.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για όσα βίωσε στην επεισοδιακή πτήση της Ryanair τη 10η Ιουλίου έκανε ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης, ο οποίος βρέθηκε κυριολεκτικά εκτός αεροπλάνου όταν έσπασε το παράθυρο ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον άερα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Λιούμπισα Κάροβιτς αποκάλυψε τις εφιαλτικές στιγμές που διαδραματίστικαν. «Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν, η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε. Με κρατούσαν πραγματικά για να μην βγω έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Δεν μπορούσα να τρομάξω εκείνη την στιγμή γιατί τρεις φορές λιποθύμησα», ο 61χρονος.

Ο Σέρβος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα.

«Με πονάει ο αυχένας, έχω πονοκεφάλους, παίρνω ηρεμιστικά γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ», είπε στη συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο Κάροβιτς ήταν γεμάτος αίματα, ενώ ακόμη και σήμερα, δύο εβδομάδες μετά είναι αντιμέτωπος με πόνους και κρίσεις πανικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk56ugl1mn2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 61χρονου, Βασίλη Τσιάρα, η οικογένεια πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποστείλει ένα mail στον γιο του ζευγαριού, ο οποίος είχε κλείσει τα εισιτήρια. Κανείς από την εταιρία, ούτε επικοινώνησε μαζί του, ούτε τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

«Ο άνθρωπος ήταν εκτός αεροσκάφους για ενάμιση με δύο λεπτά. Έχει και σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας.

Το χρονικό της επεισοδιακής πτήσης

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουλίου σε πτήση που είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμιγκεν της Γερμανίας, όταν βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στο παράθυρο δίπλα στη θέση του Κάροβιτς. Η πρόσκρουση προκάλεσε το σπάσιμο του παραθύρου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αποσυμπίεση της καμπίνας.

Η ισχυρή διαφορά πίεσης δημιούργησε έντονη αναρρόφηση, με συνέπεια ο άτυχος επιβάτης να βρεθεί προσωρινά με μεγάλο μέρος του σώματός του έξω από το αεροσκάφος, μέχρι να τον συγκρατήσουν.

Μετά το συμβάν, το πλήρωμα ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.

Ο τεχνικός σύμβουλος που έχει οριστεί από την οικογένεια του 61χρονου εκτιμά ότι το περιστατικό οφείλεται σε μηχανική βλάβη του κινητήρα. Όπως εξηγεί ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, αλλά υπέστη θραύση όταν χτυπήθηκε από αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα για την αιτία της αστοχίας: είτε δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12, στο σημείο όπου διαπιστώνεται η εσωτερική θραύση του περιβλήματος του κινητήρα, είτε θραύση πτερυγίου λόγω κόπωσης του υλικού ή άλλης εσωτερικής μηχανικής αστοχίας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από την επίσημη τεχνική διερεύνηση.

Η ανακοίνωση της Ryanair

Με τη σειρά της, η αεροπορική εταιρεία τόνισε για το συμβάν: «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, καθώς ένα παράθυρο της καμπίνας των επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, δρομολογήθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί, στις 09:53 (τοπική ώρα)».