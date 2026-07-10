Ο 61χρονος επιβάτης, που βρέθηκε εκτός καμπίνας, έχει τις αισθήσεις του, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποβάλλεται σε εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής του.

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πρωινή πτήση της Ryanair, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας.

Λίγο μετά την απογείωση, ένας εκκωφαντικός θόρυβος σήμανε συναγερμό, καθώς ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους έσπασε, προκαλώντας ακαριαία αποσυμπίεση στην καμπίνα.

Η κατάσταση που επικράτησε στο εσωτερικό του αεροπλάνου ήταν δραματική: Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν αυτόματα, ενώ η ξαφνική αλλαγή της πίεσης είχε ως αποτέλεσμα μέρος του σώματος ενός 61χρονου επιβάτη, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, να βρεθεί εκτός της καμπίνας.

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Σύμφωνα με συγκλονιστικές μαρτυρίες και καταγγελίες επιβατών στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, η σύζυγος του 61χρονου Σέρβου υπηκόου αντέδρασε ακαριαία και κατάφερε να τον γραπώσει από τα πόδια. Κρατώντας τον για αρκετά λεπτά, και με τη συνδρομή άλλων συνεπιβατών που έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, κατάφεραν τελικά να τον τραβήξουν ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους, αποτρέποντας τα χειρότερα.

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Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, προχωρώντας σε αλλαγή πορείας. Πραγματοποίησε αναγκαστική στροφή και επέστρεψε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο σοκαρισμένοι, ενόσω ξεκινούσαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για τα αίτια του ατυχήματος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 61χρονο τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ».

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Συμφώνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο άνδρας νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση φέροντας κάκωση στον αυχένα και εγκαύματα τριβής. Αν και βρίσκεται σε κατάσταση έντονου σοκ, έχει τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε εξετάσεις για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασής του.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, οργανώθηκε ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:53 τοπική ώρα σήμερα το πρωί.