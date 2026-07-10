Για τους Έλληνες καταναλωτές, η απόφαση μπορεί να επηρεάσει συνδρομές που συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

Ισχυρότερη προστασία αποκτούν οι καταναλωτές που εγγράφονται σε συνδρομητικές πλατφόρμες streaming, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-234/25.

Η απόφαση αφορά άμεσα και τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς η ερμηνεία του Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις εξ αποστάσεως συνδρομές.

Πότε μια πλατφόρμα θεωρείται ψηφιακή υπηρεσία

Το Δικαστήριο έκρινε ότι μια πλατφόρμα streaming, όταν διαθέτει περιεχόμενο που ανανεώνεται συνεχώς, εξατομικευμένες προτάσεις και λειτουργίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του χρήστη, δεν παρέχει απλώς ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά ψηφιακή υπηρεσία.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν χάνει αυτομάτως το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις αρχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα. Κατά κανόνα, μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης, ακόμη και αν έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία.

Τι αλλάζει για τους Έλληνες καταναλωτές

Για τους Έλληνες καταναλωτές, η απόφαση μπορεί να επηρεάσει συνδρομές που συνάπτονται μέσω διαδικτύου για υπηρεσίες προβολής ταινιών, σειρών, αθλητικών μεταδόσεων και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να χαρακτηρίζουν αυτομάτως κάθε συνδρομή ως απλή παροχή ψηφιακού περιεχομένου, προκειμένου να αποκλείουν από την πρώτη στιγμή το δικαίωμα υπαναχώρησης.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Δικαστήριο έδωσε έμφαση στον δυναμικό χαρακτήρα της υπηρεσίας. Όταν η πλατφόρμα μεταβάλλει τον κατάλογό της, προτείνει περιεχόμενο με βάση το ιστορικό προβολών, δημιουργεί λίστες ή προσαρμόζει την εμπειρία του χρήστη, τότε λειτουργεί ως διαρκώς παρεχόμενη υπηρεσία και όχι ως απλή παράδοση ενός συγκεκριμένου ψηφιακού αρχείου.

Η αποζημίωση σε περίπτωση υπαναχώρησης

Η απόφαση δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν μια πλατφόρμα για 14 ημέρες και στη συνέχεια να ακυρώνει χωρίς καμία επιβάρυνση. Εφόσον έχει ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η παροχή της υπηρεσίας, ο πάροχος μπορεί να ζητήσει αναλογικό ποσό για τη χρήση που έγινε μέχρι την υπαναχώρηση.

Το ποσό αυτό μπορεί να υπολογίζεται όχι μόνο με βάση τις ημέρες χρήσης, αλλά και με βάση την οικονομική αξία του περιεχομένου που παρακολούθησε ο συνδρομητής. Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις ακριβών αθλητικών μεταδόσεων, μεγάλων διοργανώσεων ή αποκλειστικών τηλεοπτικών παραγωγών.

Νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες streaming

Για τις εταιρείες streaming σε ολόκληρη την Ευρώπη, η απόφαση δημιουργεί την ανάγκη επανεξέτασης των όρων εγγραφής, των ενημερώσεων για το δικαίωμα υπαναχώρησης και των επιλογών που εμφανίζονται στον καταναλωτή πριν από την ολοκλήρωση της συνδρομής.

Ρήτρες με τις οποίες ο χρήστης δηλώνει ότι χάνει αμέσως το δικαίωμα υπαναχώρησης ενδέχεται να μην είναι νόμιμες όταν η συνδρομή αφορά ψηφιακή υπηρεσία με δυναμικά χαρακτηριστικά. Οι εθνικές αρχές, τα δικαστήρια και οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν πλέον να αξιοποιούν την απόφαση κατά την εξέταση ανάλογων υποθέσεων.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι καταναλωτές θα πρέπει πριν από την εγγραφή να ελέγχουν αν η πλατφόρμα τους ενημερώνει με σαφήνεια για την προθεσμία των 14 ημερών, αν ζητά χωριστή συγκατάθεση για την άμεση έναρξη της υπηρεσίας και αν εξηγεί ποιες χρεώσεις μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ακύρωσης.