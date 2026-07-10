Ερωτηματική δημιουργούνται μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης στα καύσιμα που ανακοίνωσε από το βήμα της βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο diesel, κατόπιν συνεννόησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς το πότε ακριβώς επιτεύχθηκε η σχετική συμφωνία.

Αύξησεις την τελευταία εβδομάδα

Και αυτό γιατί οι τιμές διυλιστηρίου στα βασικά καύσιμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 3 έως 10 Ιουλίου σημείωσαν αύξηση, με τις ανατιμήσεις να εντείνονται κυρίως στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, επηρεάζοντας τόσο τις βενζίνες όσο και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τα υγραέρια.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα Ελληνικά Πετρέλαια διαμορφώνεται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στα 1.449,03 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, από 1.428,44 ευρώ στις 3 Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου 20,6 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή 1,4% μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Motor Oil, όπου η τιμή αυξήθηκε από 1.427,50 ευρώ σε 1.448,05 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Ανοδικά κινήθηκε και η αμόλυβδη 100 οκτανίων, με την τιμή στα ΕΛΠΕ να διαμορφώνεται στα 1.520,55 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.499,85 ευρώ μία εβδομάδα νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 20,7 ευρώ ή 1,4%.

Μεγάλη άνοδος στο diesel

Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του Diesel Auto Bio στα ΕΛΠΕ ενισχύθηκε από 1.263,70 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 3 Ιουλίου σε 1.341,10 ευρώ στις 10 Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση 77,4 ευρώ ή περίπου 6,1%. Ανάλογη ήταν η μεταβολή και στις τιμές της Motor Oil.

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Αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν και στα υγραέρια. Το LPG Auto στα ΕΛΠΕ ενισχύθηκε από 1.007,96 ευρώ σε 1.028,96 ευρώ ανά μετρικό τόνο, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν και στο υγραέριο θέρμανσης, στο βιομηχανικό LPG, καθώς και στο προπάνιο βιομηχανίας.

Σημαντική ήταν η άνοδος και στην κηροζίνη, με την τιμή του KERO να διαμορφώνεται στα 931,57 ευρώ ανά μετρικό τόνο από 858,24 ευρώ μία εβδομάδα νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση άνω του 8,5%. Αντίστοιχα, το KERO Special αυξήθηκε στα 936,84 ευρώ από 863,53 ευρώ.

Η χρονική σύμπτωση των συνεχόμενων αυξήσεων στις τιμές διυλιστηρίου με την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρωθυπουργό δημιουργεί, πάντως, ένα ακόμη ερώτημα: εάν τα δύο διυλιστήρια γνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα καλούνταν να «συμφωνήσουν» τη μείωση των τιμών στην αντλία, προκύπτει το ερώτημα αν το κόστος της παρέμβασης είχε ήδη ενσωματωθεί στις προηγηθείσες ανατιμήσεις.