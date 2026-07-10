Δημοσιογράφος της Hurriyet ισχυρίστηκε νωρίτερα σήμερα ότι οι ρωσικοί S-400 μεταπωλήθηκαν σε τρίτη χώρα του Κόλπου.

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το θέμα της πιθανής μεταπώλησης από την Αγκυρα των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα σήμερα δημοσίευμα της Hurriyet περί μεταπώλησης σε χώρα του Κόλπου των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων που αγοράστηκαν από την Αγκυρα το 2017.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε ο Abdulkadir Selvi, δημοσιογράφος της τουρκικής Hurriyet που διατηρεί στενούς δεσμούς με το κυβερνών AKP, οι ρωσικοί S-400 έχουν ήδη πωληθεί σε τρίτη χώρα.

«Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα», υποστήριξε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως οι τελευταίες εκκρεμότητες «έκλεισαν» πριν τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), άλλοι δείχνουν προς το Κατάρ. «Είναι προτιμότερο να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση».

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Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας.