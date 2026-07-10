Δημοσιογράφος της Hurriyet ισχυρίζεται ότι οι ρωσικοί S-400 μεταπωλήθηκαν σε τρίτη χώρα του Κόλπου.

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις, έπειτα από το «παράθυρο» Τραμπ για άρση του αδιεξόδου με τις κυρώσεις CAATSA και τα μαχητικά F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Abdulkadir Selvi, δημοσιογράφος της τουρκικής Hurriyet που διατηρεί στενούς δεσμούς με το κυβερνών AKP, οι ρωσικοί S-400 πωλήθηκαν ήδη σε τρίτη χώρα.

«Η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα», υποστήριξε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως οι τελευταίες εκκρεμότητες «έκλεισαν» πριν τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), άλλοι δείχνουν προς το Κατάρ. «Είναι προτιμότερο να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση».

Μεταφέρουμε το σχετικό απόσπασμα:

«Οι S-400 προορίζονται για χώρα του Κόλπου. Χθες ρυθμίζονταν οι τελευταίες λεπτομέρειες και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εναπομείναντα ζητήματα διευθετήθηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Ορισμένοι δείχνουν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), ενώ άλλοι κάνουν λόγο για το Κατάρ. Το καλύτερο, ωστόσο, είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

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Τα ΗΑΕ υπέστησαν ισχυρό σοκ από τις ιρανικές επιθέσεις, όπως και το Κατάρ από το ισραηλινό πλήγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Εμιράτα έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Οι ιρανικές επιθέσεις κατάφεραν καίριο πλήγμα στο οικονομικό μοντέλο των ΗΑΕ, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, και έκτοτε το Αμπού Ντάμπι αναζητά εναλλακτικά αμυντικά συστήματα.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Κατάρ. Το πλήγμα αυτό προκάλεσε βαθύ τραύμα στην Ντόχα, η οποία είχε εναποθέσει την ασφάλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η αντιπυραυλική συστοιχία Patriot του Κατάρ δεν ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το Ισραήλ ήταν καταχωρημένο στο σύστημα ως «φιλική χώρα». Από αυτή την αναπάντεχη επίθεση, το Κατάρ συνειδητοποίησε ότι ήταν ουσιαστικά απροστάτευτο απέναντι στο Ισραήλ.

Οι χώρες του Κόλπου είχαν βιώσει ένα ανάλογο σοκ, με διαφορετικό τρόπο, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ήταν η αφορμή που τις ώθησε, ήδη από τότε, να ξεκινήσουν την αναζήτηση εναλλακτικών αμυντικών συστημάτων».

Οι κυρώσεις CAATSA και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35

Σε χθεσινό δημοσίευμά της, η Hurriyet υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο παράλληλα, αλλά διακριτά ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον: οι κυρώσεις CAATSA και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Υπενθυμίζεται πως οι κυρώσεις CAATSA επιβλήθηκαν το 2020 μετά την αγορά των S-400 από τη Ρωσία και αφορούσαν κυρίως την τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών. Η άρση τους προϋποθέτει πιστοποίηση του αμερικανού προέδρου προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400 στο οπλοστάσιό της ή άλλο αντίστοιχο ρωσικό σύστημα και ότι έχει δεσμευθεί να μην προμηθευτεί ανάλογα συστήματα στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως η άρση των κυρώσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και επιστροφή στα F-35, αν και αφαιρεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και νομικά εμπόδια.