«Η ιδέα του έντιμου Τσίπρα έχει πάει περίπατο. Ας αφήσει τα χιουμοράκια», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Αδωνισμός» απάντησε η ΕΛΑΣ στις νέες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη. «Με την σημερινή του εμφάνιση στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο κος Γεωργιάδης απέδειξε και πάλι τον πανικό της ΝΔ.

Η τοξικότητα, η συκοφαντία, η αθλιότητα, με μια λέξη ο Αδωνισμός, ήταν τελικά και παραμένει η πολιτική φιλοσοφία του κου Μητσοτάκη και το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας του» τονίζει η ΕΛΑΣ μετά τις νέες δηλώσεις Άδωνι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, στην ανοιχτή εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι.

«Χθες ο κ. Τσίπρας έκανε τον Κινέζο, δηλαδή προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να προσπεράσει το προφανές ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γι’ αυτά που είπα, γιατί θα πρέπει να έρθει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν π.χ. στη Siemens, στη Novartis και στα εξοπλιστικά, ενώ θα πήγαιναν φυλακή δεν πήγαν φυλακή γιατί ο Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες, κρατώντας τη Βουλή ανοιχτή. Θα έπρεπε να εξηγήσει αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό», είπε ο υπουργός Υγείας στο OPEN και πρόσθεσε:

«Έκανε τον Κινέζο, ενώ τον είπα κλέφτη. Ενώ έλεγαν από την ΕΛΑΣ ότι ποτέ κανείς δεν έχει υπονοήσει τίποτα για τον Τσίπρα και τα λεφτά, εγώ το λέω με θάρρος, ναι έχει πάρει λεφτά. Δεν το λέω μόνο εγώ, το έχει πει η γραμματέας του Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Η ιδέα του έντιμου Τσίπρα έχει πάει περίπατο. Ας αφήσει τα χιουμοράκια, αυτό που δεν είπε στο Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν από το γραφείο του ήταν στη Σαρδηνία και κάπνιζε πούρο όπως λέει η Political σήμερα».

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Στη συνέχεια, σε πρώτο πρόσωπο και απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, υπογράμμισε: «Αλέξη μου κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου και διαφθοράς των υπολοίπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Γιατί αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατότερο και θαρραλέο».

Με αφορμή, δε, τις αιτιάσεις ότι έκανε την καταγγελία χωρίς αποδείξεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε «έχει πει κάποιος στον Τσίπρα που λέει τον Μητσοτάκη διεφθαρμένο - και διεφθαρμένος είναι αυτός που πήρε χρήματα - να πάει στον εισαγγελέα; Γιατί πρέπει εγώ να φέρω βίντεο με τον Τσίπρα να παίρνει λεφτά και αυτός να με λέει κλέφτη και να μην πρέπει να αποδείξει τίποτα; Πού το είδατε αυτό γραμμένο; Εδώ έχει γίνει το εξής: όταν αυτοί μας λένε διεφθαρμένους εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε και αν τους λέμε αυτούς πρέπει πάλι εμείς να το αποδείξουμε, μονά-ζυγά δικά τους».

«Κι εγώ αν ήμουν τόσο ανοιχτός όσο ο κ. Τσίπρας δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο, αυτό δείχνει μια ευφυία» συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στους συναδέλφους του από τη ΝΔ «που βγαίνουν κάπως κομ ιλ φο, αν θυμούνται ότι ο Τσίπρας πήγε να με κλείσει με ψέματα σε φυλακή. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ψύχραιμοι αν τους συνέβαινε το ίδιο. Να θυμούνται ότι υπάρχει και ένα ανθρώπινο στοιχείο. Το μόνο που μπορεί να διδαχθεί η ΝΔ από την αριστερά είναι να μην αδειάζει ο ένας τον άλλο».

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