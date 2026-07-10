Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και για τρίτο άτομο, σχετικά με την εμπλοκή τους στον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin το 2010.

Δεκαέξι χρόνια μετά την εμπρηστική επίθεση εις βάρος υποκαταστήματος της Marfin το 2010, η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, καθώς και στην έκδοση εντάλματος για τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Οι τρεις που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό της Marfin είναι δύο άνδρες γεννημένοι το 1984 και μια γυναίκα γεννημένη το 1980.

Οι συλληφθέντες είναι οι δύο άνδρες, ενώ η γυναίκα φέρεται να ζει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα φωτογραφίες από παλιές δικογραφίες, τις οποίες οι αστυνομικοί αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των επεισοδίων.

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Υπενθυμίζεται πως στις 5 Μαΐου 2010, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, ομάδα αγνώστων πέταξε μολότοφ στο κεντρικό υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

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