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Η Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Φίλοι, σύντροφοι και συγγενείς αποχαιρετούν αύριο Σάββατο την αγαπημένη τους Πάολα Ρεβενιώτη που έφυγε την Τετάρτη από την ζωή.

Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους, η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο.

Αντί στεφάνων, προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:

11528 Δίπλα Σου Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride:

Δικαιούχος: ATHENS PRIDE ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

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