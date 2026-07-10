Φίλοι, σύντροφοι και συγγενείς αποχαιρετούν αύριο Σάββατο την αγαπημένη τους Πάολα Ρεβενιώτη που έφυγε την Τετάρτη από την ζωή.
Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους, η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο.
Αντί στεφάνων, προτείνεται η στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:
11528 Δίπλα Σου Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride:
Δικαιούχος: ATHENS PRIDE ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
IBAN: GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971
Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
IBAN: GR8601720500005050045060697