Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU) ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που μπορεί να υλοποιήσει η σημερινή γενιά στην Ευρώπη.

Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έως τον Οκτώβριο για το Market Integration and Supervision Package (MISP) εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στην ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη την Ιρλανδική Προεδρία για τη φιλοδοξία της πρότασης που κατέθεσε, τονίζοντας ότι η σημερινή συζήτηση δεν αφορά απλώς μια τεχνική διαδικασία, αλλά συνιστά μια ουσιαστική πολιτική δέσμευση.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία σε έναν κοινό στόχο και η δέσμευση για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τον Οκτώβριο δημιουργούν την απαραίτητη πολιτική βεβαιότητα, ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι τεχνικές εργασίες. «Κάποιες φορές η πολιτική ακολουθεί την τεχνική προετοιμασία. Άλλες φορές, όμως, η τεχνική εφαρμογή επιτυγχάνει μόνο επειδή προηγείται η πολιτική», σημείωσε.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη «μέθοδο Monnet», όπως την περιγράφει ο συγγραφέας Giuliano da Empoli, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχώρησε μέσα από πρακτικές και τεχνικές συμφωνίες με βαθιές πολιτικές συνέπειες. Όπως είπε, κάθε επιμέρους συμφωνία δημιούργησε τη δυναμική για την επόμενη, μετατρέποντας σταδιακά επιμέρους αποφάσεις σε ένα συνολικό ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU) ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που μπορεί να υλοποιήσει η σημερινή γενιά στην Ευρώπη,επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για το MISP εντάσσεται στην ίδια ευρωπαϊκή παράδοση. «Αυτό που σήμερα μπορεί να φαίνεται διαδικαστικό, αύριο μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες», ανέφερε.

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Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις απαιτούν συλλογική δράση, συνδυάζοντας την πολιτική φιλοδοξία με την τεχνική αρτιότητα και την εθνική ευθύνη με μια κοινή ευρωπαϊκή προοπτική.

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως αυτή την πολιτική προσέγγιση. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους, ώστε να μετατρέψουμε τη σημερινή δέσμευση σε μια συμφωνία που θα έχουμε επιτύχει έως τον Οκτώβριο», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.