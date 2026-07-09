Οι υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή δήλωση για το digital finance, αποτυπώνοντας τις κοινές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, το digital finance και την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης πραγματοποιούνται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Eurogroup, υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η ατζέντα της συνεδρίασης αντανακλά τη διεύρυνση του ρόλου του Eurogroup, καθώς πέρα από τα παραδοσιακά δημοσιονομικά ζητήματα, οι υπουργοί Οικονομικών καλούνται να εξετάσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες για την ευρωπαϊκή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην τακτική συνεδρίαση, οι υπουργοί θα συζητήσουν τη δημοσιονομική κατεύθυνση της Ευρωζώνης ενόψει της κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών του 2027, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκρίνουν και το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για τους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, όπου στο επίκεντρο θα βρεθούν οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Arthur Mensch.

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Οι υπουργοί αναμένεται επίσης να υιοθετήσουν κοινή δήλωση για το digital finance, αποτυπώνοντας τις κοινές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για την ανάπτυξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το πρόγραμμα του Προέδρου του Eurogroup περιλαμβάνει και δείπνο εργασίας με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, κατά το οποίο θα συζητηθεί η διασύνδεση ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας. Στην ανταλλαγή απόψεων θα συμμετάσχουν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rachel Reeves και ο Υπουργός Οικονομικών της Νορβηγίας Jens Stoltenberg.

Αύριο, πριν από την έναρξη των εργασιών του ECOFIN, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative 2.0 (ETCI II), η οποία προβλέπει τη δημιουργία νέας πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μέσω δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο Συμβούλιο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών-μελών θα επικεντρωθούν στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι αποφάσεις για τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ανάκαμψης έξι κρατών-μελών, καθώς και η προετοιμασία της επόμενης συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G20.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο Πρόεδρος του Eurogroup θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και οι γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.