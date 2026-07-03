Η ελεγχόμενη στάθμευση στη Γλυφάδα και τα 9,55 εκατ. ευρώ των Active και NOVA, η Alter Ego Media, από την Μύκονο στο Mayfair και η πρόταση Πιερρακάκη για τις πανευρωπαϊκές δημοπρασίες συχνοτήτων

Η πρόταση Πιερρακάκη

Πρόταση με έντονο πολιτικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης κατέθεσε χθες από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, εισηγούμενος τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπράτησης συχνοτήτων, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας νέας επενδυτικής και δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέους τρόπους χρηματοδότησης των στρατηγικών της προτεραιοτήτων και μεγαλύτερης αυτονομίας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς. Όπως υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης, το φάσμα συχνοτήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης, καθώς στηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, την αυτόνομη κινητικότητα, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασφαλή δίκτυα και τις αμυντικές τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Σήμερα, η Ευρώπη εξακολουθεί να διαχειρίζεται αυτό το στρατηγικό αγαθό μέσω 27 διαφορετικών συστημάτων δημοπράτησης, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, όρους αδειοδότησης και επενδυτικά κίνητρα. Ο κατακερματισμός αυτός, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, συνεπάγεται σημαντικό κόστος ευκαιρίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα δημιουργίας οικοσυστημάτων γύρω από τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς και τεχνολογικούς πρωταθλητές.

Η καινοτομία της πρότασης έγκειται ακριβώς στο ότι δεν αντιμετωπίζει το φάσμα συχνοτήτων απλώς ως πηγή δημοσίων εσόδων, αλλά ως ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει νέα ευρωπαϊκή αναπτυξιακή δυναμική. Το σχέδιο συνδυάζει τρεις αλληλένδετους στόχους: τη διεξαγωγή συγχρονισμένων πανευρωπαϊκών δημοπρασιών, τη δημιουργία ενός νέου ίδιου πόρου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την αξιοποίηση μέρους των εσόδων για τη χρηματοδότηση τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η ανάπτυξη των δικτύων 6G, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη βασική υποδομή για την επόμενη γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, βιομηχανικών δικτύων, αυτόνομων συστημάτων και προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών.

Η χρηματοοικονομική διάσταση της πρότασης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ακολουθώντας το ελληνικό παράδειγμα του επενδυτικού ταμείου «Φαιστός», το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία του 5G το 2020, μέρος των εσόδων από τις πανευρωπαϊκές δημοπρασίες θα μπορούσε να κατευθυνθεί στη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την ανάπτυξη εφαρμογών 6G και τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

Το υπόλοιπο των εσόδων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δημιουργώντας έναν ισχυρό μηχανισμό μόχλευσης κεφαλαίων. Η ΕΤΕπ, χάρη στην υψηλή πιστοληπτική της αξιολόγηση και τη δυνατότητά της να κινητοποιεί ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια πολλαπλάσια των αρχικών πόρων, θα μπορούσε να μετατρέψει τα έσοδα από τις δημοπρασίες σε ένα πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα για τις ψηφιακές υποδομές και τις εφαρμογές της νέας τεχνολογικής εποχής.

Με τον τρόπο αυτό, η πρόταση δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη ίδιου πόρου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα ευρωπαϊκή επενδυτική ικανότητα, μετατρέποντας ένα κοινό στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο σε μοχλό ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής κυριαρχίας. Πρόκειται για μια προσέγγιση «θετικού αθροίσματος», κατά την οποία η Ευρώπη δεν αναδιανέμει απλώς υφιστάμενους πόρους, αλλά δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης προς όφελος όλων των κρατών-μελών.

Καθώς οι τηλεπικοινωνιακές συχνότητες αντιμετωπίζονται σήμερα ως εθνικός πόρος και τα έσοδα από τις δημοπρασίες τους αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, η υλοποίηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα προϋπόθετε ασφαλώς σημαντικό βαθμό ευρωπαϊκού συντονισμού και, ενδεχομένως, θεσμικές και νομοθετικές προσαρμογές. Ωστόσο, η «μεγάλη εικόνα» είναι πως η πρόταση Πιερρακάκη μετατοπίζει τη συζήτηση από τη λογική της αναδιανομής υφιστάμενων πόρων στη δημιουργία νέας αξίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ αναζητά νέες πηγές ανταγωνιστικότητας, στρατηγικής αυτονομίας και επενδυτικής ισχύος, ένα κοινό ευρωπαϊκό περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό χρηματοδότησης και ανάπτυξης για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ελεγχόμενη στάθμευση στη Γλυφάδα

Οι υπογραφές για την υλοποίηση του έργου της ελεγχόμενης στάθμευσης στον Δήμο Γλυφάδας έπεσαν, με τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ (Active), Γιάννη Στασινόπουλο, και τον CEO της NOVA ICT, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, να δίνουν τα χέρια για την έναρξη της επένδυσης, την οποία ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΙΒ – NOVA ICT. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύμβασης, ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20,32 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ το συνολικό ποσό με τον φόρο διαμορφώνεται στα 25,19 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά τα εκτιμώμενα ακαθάριστα έσοδα που αναμένεται να αποφέρει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης κατά τη διάρκεια της δωδεκαετούς σύμβασης, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή του.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού προέβλεπε ως ανώτατο όριο αμοιβής του αναδόχου το 50% των συνολικών εσόδων του έργου, δηλαδή περίπου 10,16 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η τελική οικονομική προσφορά της Ένωσης Εταιρειών διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η σύμβαση κατακυρώθηκε έναντι τιμήματος 9,55 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 47% των προβλεπόμενων ακαθάριστων εσόδων. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 11,84 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις οικονομικές προβλέψεις του έργου, περισσότερα από 10,7 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στον Δήμο Γλυφάδας σε βάθος δωδεκαετίας, δημιουργώντας μία σταθερή πηγή εσόδων για τα δημοτικά ταμεία.

Πως θα λειτουργεί

Το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που θα τεθεί σε εφαρμογή στη Γλυφάδα προβλέπει την αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο θα σταθμεύουν κάτοικοι και επισκέπτες στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού δημιουργούνται συνολικά 3.354 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Από αυτές, οι 1.507 θέσεις προορίζονται αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα μπορούν να σταθμεύουν με ειδική άδεια που θα εκδίδεται από τον Δήμο, ενώ οι υπόλοιπες 1.847 θέσεις θα διατίθενται για επισκέπτες με καταβολή αντιτίμου.

Το σύστημα θα λειτουργεί καθημερινά με διευρυμένο ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμόζεται από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα το ωράριο θα επεκτείνεται από τις 9 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από την εμπορική και ψυχαγωγική δραστηριότητα της πόλης. Για τους επισκέπτες προβλέπεται κλιμακωτή τιμολόγηση. Η πρώτη ώρα στάθμευσης θα κοστίζει ένα ευρώ, οι δύο ώρες δύο ευρώ, οι τρεις ώρες τρία ευρώ, ενώ για τέσσερις ώρες το αντίτιμο θα ανέρχεται στα πέντε ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης στις περισσότερες θέσεις θα είναι τέσσερις ώρες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εναλλαγή των οχημάτων και να διευκολύνεται η εύρεση θέσης από περισσότερους οδηγούς.

Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης ειδικές θέσεις για άτομα με αναπηρία, χώρους για δίκυκλα, θέσεις φορτοεκφόρτωσης, σημεία για ηλεκτρικά οχήματα και σταθμούς φόρτισης, καθώς και ειδικές προβλέψεις για οχήματα έκτακτης ανάγκης και επαγγελματικής χρήσης. Παράλληλα, η λειτουργία του θα υποστηρίζεται από ψηφιακές εφαρμογές και σύγχρονα μέσα πληρωμής, επιτρέποντας στους οδηγούς να εξοφλούν το αντίτιμο είτε μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο είτε μέσω αυτόματων μηχανημάτων πληρωμής.

Η παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων θα γίνεται ηλεκτρονικά, με προβλεπόμενους ελέγχους και επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Η Alter Ego Media

Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης για στελέχη και εργαζομένους θέτει σε εφαρμογή η Alter Ego Media, προβλέποντας τη δωρεάν διάθεση έως 1.169.850 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 2% του μετοχικού της κεφαλαίου. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι της εταιρείας και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και συνεργάτες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές τριετείς περιόδους, με έναρξη το 2026 και το 2027 αντίστοιχα. Σε κάθε περίοδο θα μπορούν να διατεθούν έως 584.925 μετοχές, ενώ η κατοχύρωσή τους θα γίνεται σταδιακά, σε ποσοστό ενός τρίτου ανά έτος. Ειδικότερα, όσοι ενταχθούν στην πρώτη περίοδο του προγράμματος θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις μετοχές από το 2027, με τις επόμενες κατοχυρώσεις να πραγματοποιούνται το 2028 και το 2029. Αντίστοιχα, για τη δεύτερη περίοδο, οι κατοχυρώσεις θα ξεκινήσουν το 2028 και θα ολοκληρωθούν το 2030, με κατανομές τα έτη 2028, 2029 και 2030.

Η κατανομή των μετοχών δεν θα είναι αυτόματη, καθώς θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων εταιρικών και ατομικών στόχων. Μεταξύ των βασικών κριτηρίων περιλαμβάνονται η συνολική απόδοση της μετοχής (TSR) και η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας, μέσω δεικτών όπως το EBIT και το EBITDA. Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται να διακρατήσουν το 50% των μετοχών που θα αποκτήσουν για διάστημα 12 μηνών και το υπόλοιπο 50% για 24 μήνες, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη σύνδεση των στελεχών και των εργαζομένων με την πορεία της εταιρείας.

Από την Μύκονο στο Mayfair

Μια συναλλαγή που ξεκινά από την Μύκονο και καταλήγει στο Mayfair την αριστοκρατική περιοχή στο κεντρικό Λονδίνο μας τράβηξε την προσοχή. Η ελληνική εταιρεία ΟΜΟ Mykonos Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χώρων Διασκέδασης, Εστίασης & Ψυχαγωγίας, ιδιοκτήτρια του γνωστού εστιατορίου Nōema στη Μύκονο, δημοσιοποίησε χθες πως θα συμμετάσχει σε ένα σχήμα παροχής εγγυήσεων και λοιπών εξασφαλίσεων στο πλαίσιο διεθνούς χρηματοδότησης ύψους έως 325 εκατ. λιρών Αγγλίας. Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρεία θα παράσχει εγγύηση υπέρ των λονδρέζικων εταιρειών CH Acquisition Limited, MBH Group (UK) Limited και Troia (UK) Restaurants Limited, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης δανειακών και ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει δανειακές διευκολύνσεις ορισμένης διάρκειας έως 275 εκατ. λιρών και ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές έως 50 εκατ. λιρών. Στη χρηματοδοτική δομή συμμετέχουν οι HSBC UK Bank PLC, Barclays Bank PLC και Santander UK PLC ως διοργανωτές, η HSBC Bank PLC ως εκπρόσωπος, καθώς και η HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited ως εκπρόσωπος εξασφαλίσεων.

Παράλληλα, η ΟΜΟ Mykonos θα υπογράψει πράξεις προσχώρησης σε δύο συμφωνίες κατάταξης απαιτήσεων και σε σύμβαση εμπιστεύματος εξασφαλίσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη μία από τις συμφωνίες συμβαλλόμενο μέρος είναι και ο ιδρυτής του Nōema, ο διάσημος Βρετανός επιχειρηματίας Richard Caring. Ο Caring, γνωστός στη βρετανική επιχειρηματική σκηνή ως «King of Mayfair», συμφώνησε πριν από περίπου δύο μήνες να πωλήσει πλειοψηφικό ποσοστό του ομίλου εστίασής του έναντι 1,4 δισ. λιρών στον επενδυτικό όμιλο Diafa με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Η συναλλαγή περιλαμβάνει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά brands της λονδρέζικης πολυτελούς εστίασης, όπως τα The Ivy, Sexy Fish, Harry's Bar, Annabel's και Scott's. Ο όμιλος του Richard Caring καταγράφει ετήσια έσοδα περίπου 303 εκατ. λιρών και λειτουργικά κέρδη που προσεγγίζουν τα 58 εκατ. λίρες, ενώ η είσοδος του νέου επενδυτή εκτιμάται ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη διεθνή του ανάπτυξη.

Η Aeon Acquisition I Corp

Από την 1η Ιουλίου ξεκίνησε στο Nasdaq η ξεχωριστή διαπραγμάτευση των μετοχών, των warrants και των δικαιωμάτων (rights) της Aeon Acquisition I Corp., της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPAC) που έχουν ιδρύσει οι επιχειρηματίες Δημήτρης Μάλλιος και Γιώργος Πανού. Αρχικά οι επενδυτές της Aeon Acquisition I Corp.κατείχαν ένα ενιαίο «πακέτο» τίτλων, το οποίο διαπραγματευόταν στο Nasdaq με το σύμβολο «AESPU». Από την 1η Ιουλίου, οι μετοχές κατηγορίας Α διαπραγματεύονται με το σύμβολο «AESP», τα warrants με το «AESPW» και τα δικαιώματα με το «AESPR». Ο διαχωρισμός αυτός αποτελεί συνήθη πρακτική για τις εταιρείες SPAC και δεν σημαίνει νέα έκδοση μετοχών ή άντληση επιπλέον κεφαλαίων. Ουσιαστικά δίνει στους επενδυτές μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να διατηρήσουν μόνο τις μετοχές της εταιρείας ή να επενδύσουν ξεχωριστά στα warrants και τα rights, τα οποία προσφέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης και κινδύνου. Η Aeon Acquisition I Corp. έχει συσταθεί με στόχο την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και της αθλητικής ψυχαγωγίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη. Ο κλάδος έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές επιδιώκουν έκθεση σε αθλητικές ομάδες και συλλόγους, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δικαιώματα μετάδοσης και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με το αθλητικό οικοσύστημα.

Ενδιαφέρουσα διευκρίνιση

Με αφορμή τη χθεσινή στήλη για τη Folli Follie επικοινώνησε μαζί μας η δικηγόρος Φλώρα Κατσαρού, η συνήγορος υπεράσπισης του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Η κ. Κατσαρού μας αποσαφήνισε ότι οι θέσεις της υπεράσπισης των Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Καίτης Κουτσολιούτσου και των λοιπών συγκατηγορουμένων, δεν ταυτίζονται αυτομάτως με εκείνες του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και ότι η συγγενική σχέση μεταξύ των κατηγορουμένων δεν συνιστά από μόνη της στοιχείο ταύτισης επιχειρημάτων, θέσεων ή ενεργειών. Όπως μας επεσήμανε η έλλειψη «διαχωρισμού» μπορεί να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος υιοθετεί εκ προοιμίου τις θέσεις άλλων συγκατηγορουμένων του, όπως, ενδεικτικά, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Καταγράφουμε τη διευκρίνηση της κ. Κατσαρού ως άκρως ενδιαφέρουσα…