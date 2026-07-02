Η Proteus Metrics, η ΕΔΕΥΕΠ και τα υπεράκτια πάρκα αιολικής ενέργειας, η Θαλής και τα απορρίμματα της Σητείας, το σίριαλ της Folli Follie, η δικαστική διαμάχη για τον Σαν Τζώρτζη και οι «ξεχασμένες» αναρτήσεις ιδιωτικών συμφωνητικών

Η Proteus Metrics

Νέα εταιρεία ειδικού σκοπού για την ανάπτυξη των έργων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα συστάθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Πρόκειται για την Proteus Metrics Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην προετοιμασία και ωρίμανση των έργων υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη χώρα.

Παράλληλα με τη σύσταση της νέας εταιρείας, η ΕΔΕΥΕΠ προχώρησε χθες και σε τροποποίηση του δικού της καταστατικού της, διευρύνοντας το πεδίο των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ειδικότερα, αποκτά τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τη συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και συνολική διαχείριση στοιχείων και δεδομένων που αφορούν την αποτίμηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της χώρας, καθώς και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που συνδέεται με την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του κλάδου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της νεοσύστατης Proteus Metrics, η νέα εταιρεία έχει ως βασική αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών, μετρήσεων και τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις δυνητικές Περιοχές Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας (ΠΟΑΥΑΕ), όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας.

Μέχρι την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος, η εταιρεία θα μπορεί, προς υποστήριξη του σχεδιασμού, να αιτείται από την ΕΔΕΥΕΠ άδεια έρευνας και, μετά τη χορήγησή της, να προχωρά σε μετρήσεις και συλλογή δεδομένων στις περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες θα καθορίζονται με σχετική πράξη του Φορέα Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας. Οι έρευνες θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες μελέτες, διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος 4964/2022 για την ανάπτυξη του κλάδου.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Proteus Metrics ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 20.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία.

Στην ηγεσία της νέας εταιρείας τοποθετείται ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Rikard Triantafilos Scoufias, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Ευθύμιος Ταρτάρας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Δημήτριος Δημητριάδης, Μιχαήλ Χατζηττοφής και Φλώρα Καραθανάση.

Η Θαλής και η διαχείριση απορριμμάτων στη Σητεία

Μια επικερδή τροποποίηση σύμβασης για έργο που υλοποιεί για τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) εξασφάλισε η Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, η θυγατρική της Motor Oil, το 75% της οποίας διεκδικεί ο Όμιλος AKTOR ταυτόχρονα με την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ. Ειδικότερα, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) προχώρησε στην υπογραφή της δεύτερης τροποποίησης της σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών για το έργο της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας», αυξάνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου στα 33 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η νέα συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται σε 7,14 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί έναντι 19,95 εκατ. ευρώ και ακολούθησε πρώτη τροποποίηση ύψους 5,99 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 30 Ιουνίου 2026 μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και της αναδόχου εταιρείας Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, με αντικείμενο την ολοκλήρωση και προσαρμογή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Σητείας.

Οι πρόσθετες εργασίες που εντάσσονται στη νέα σύμβαση περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου βιομηχανικού κτιρίου για την επεξεργασία του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου, την επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου μηχανικής διαλογής, καθώς και την προμήθεια νέου εξοπλισμού για τον εξευγενισμό του καυσίμου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εγκατάσταση αεροδιαχωριστών, μαγνητικών και οπτικών διαχωριστών, τεμαχιστών και πρεσών δεματοποίησης. Παράλληλα, περιλαμβάνονται νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης της μονάδας.

Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου παραμένει κάτω από το όριο του 50% που προβλέπει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το «σίριαλ» της Folli Follie

Παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση της Folli Follie έχει πλέον ατονήσει, στο Εφετείο συνεχίζεται η εκδίκαση μιας από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές απάτες, με κατηγορούμενους τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, την Καίτη Κουτσολιούτσου, τον γιο τους Τζώρτζη Κουτσολιούτσο και τους συγκατηγορούμενούς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικαστική διαδικασία, η υπερασπιστική γραμμή της πλευράς των Κουτσολιούτσων κινείται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο να αποδυναμώσει το κατηγορητήριο και να δημιουργήσει εύλογες αμφιβολίες ως προς τα κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. Πρώτος στόχος της υπεράσπισης είναι να αμφισβητηθεί η μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε το παράνομο οικονομικό όφελος και η ζημία που υπέστησαν οι επενδυτές. Οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια η πραγματική αξία της μετοχής της Folli Follie, ούτε ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν τα φερόμενα κέρδη των κατηγορουμένων, επιχειρώντας να υποστηρίξουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων αδικημάτων. Παράλληλα, η υπεράσπιση στρέφει τα πυρά της στα βασικά αποδεικτικά μέσα της δικογραφίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκθέσεις των PwC και Alvarez & Marsal, καθώς και συγκεκριμένες μαρτυρικές καταθέσεις. Η πλευρά των κατηγορουμένων επιχειρεί να αναδείξει αντιφάσεις, διαδικαστικές αδυναμίες και ζητήματα εγκυρότητας των εγγράφων και των πορισμάτων, φθάνοντας στο σημείο να ζητά ακόμη και τη διενέργεια δικαστικής λογιστικής πραγματογνωμοσύνης. Την ίδια στιγμή, επιχειρείται και η μεταφορά μέρους της ευθύνης για την κατάρρευση της εταιρείας σε τρίτους, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη σημερινή διοίκηση της Folli Follie να βρίσκονται στο στόχαστρο των Κουτσολιούτσων. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες αποφάσεις και χειρισμοί των εμπλεκομένων πλευρών επιδείνωσαν την κατάσταση της εταιρείας και συνέβαλαν καθοριστικά στη ζημία που υπέστησαν οι επενδυτές. Ωστόσο, παρά την πολυεπίπεδη επιχειρηματολογία της υπεράσπισης, οι μέχρι στιγμής παρεμβάσεις και ερωτήσεις της έδρας δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν φαίνεται να την πείθουν στο ελάχιστο…

Η Masdar Hellas

Σε περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης προχώρησε η Masdar Hellas. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 40.111.418 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 22,93049796419563 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Masdar Hellas, ανήλθε σε 950 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 950 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. Η εταιρεία είχε συσταθεί με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25 χιλ. ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά. Στη συνέχεια, στις 12 Νοεμβρίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 540,51 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ισάριθμων νέων μετοχών, ενώ ακολούθησε νέα αύξηση στις 13 Δεκεμβρίου 2024 κατά 369,35 εκατ. ευρώ. Πριν από τη νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 909,89 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές, πλήρως καταβεβλημένες σε μετρητά

Στον Άρειο Πάγο ξανά ο Άγιος Γεώργιος

Ενώπιον του Αρείου Πάγου εκκρεμεί πλέον η τελική κρίση για την πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με τη νήσο Άγιος Γεώργιος (Σαν Τζώρτζη), όπου λειτουργούν δύο αιολικά πάρκα της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 69 MW. Το ανώτατο δικαστήριο, με την υπ' αριθμ. 1367/2025 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης φυσικού προσώπου που διεκδικεί την κυριότητα του νησιού και αποφάσισε να κρατήσει την υπόθεση για να δικαστεί από το ίδιο το δικαστήριο σε νέα δικάσιμο, η οποία θα οριστεί με νεότερη κλήση. Παρά την εξέλιξη αυτή, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εκτιμά ότι η πιθανότητα ευδοκίμησης της αγωγής είναι μικρότερη του 5%. Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2019, όταν φυσικό πρόσωπο κατέθεσε αγωγή κατά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και της θυγατρικής της, ζητώντας την απόδοση της νήσου Αγίου Γεωργίου ως φερόμενου μισθίου ακινήτου, του οποίου ισχυρίζεται ότι έχει την κυριότητα. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 619/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την αγωγή και διέταξε την απόδοση της νήσου στον ενάγοντα από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ, κηρύσσοντας παράλληλα την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Οι δύο εταιρείες αντέδρασαν καταθέτοντας αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης και έφεση. Η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή με την υπ' αριθμ. 4555/2020 απόφαση, ενώ το Εφετείο Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 548/2021 απόφασή του, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε στο σύνολό της την αγωγή του φυσικού προσώπου. Ακολούθησε προσφυγή του ενάγοντος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος με την υπ' αριθμ. 389/2022 απόφασή του αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα εκδίκαση. Με την αναίρεση αυτή αναβίωσε και η απόφαση που είχε αναστείλει την εκτέλεση της πρωτόδικης κρίσης. Η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, το οποίο με την υπ' αριθμ. 1937/2023 απόφασή του έκανε για δεύτερη φορά δεκτή την έφεση των εταιρειών και απέρριψε εκ νέου την αγωγή του φυσικού προσώπου. Ωστόσο, το φυσικό πρόσωπο επέστρεψε στον Άρειο Πάγο με νέα αίτηση αναίρεσης, η οποία έγινε δεκτή το 2025, διατηρώντας – προς το παρόν- ανοιχτή τη δικαστική εκκρεμότητα.

Περί ιδιωτικών συμφωνητικών

Σας το μεταφέρουμε όπως ακριβώς μας μεταφέρθηκε. Επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί συμβατική σχέση με γνωστή εταιρεία που έχει αναλάβει σειρά έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαπίστωσε –όπως αναφέρει– «πλημμέλειες» στην υποβολή και ανάρτηση ιδιωτικών συμφωνητικών της συγκεκριμένης εταιρείας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιδιωτικά συμφωνητικά που είχαν αναρτηθεί από τον ίδιο ως αντισυμβαλλόμενο, φέρεται να μην είχαν καταχωριστεί από την άλλη πλευρά, γεγονός που του προκάλεσε εύλογο προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης συμβάσεων και συνεργασιών. Αναζήτησε εξηγήσεις, αλλά δεν τις έλαβε.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εμπλοκής της προαναφερόμενης εταιρείας σε έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου οι απαιτήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων είναι αυξημένες.

Υπενθυμίζεται ότι η «Κατάσταση Συμφωνητικών» της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 αποτελεί υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση προς την ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συνάπτουν ιδιωτικά συμφωνητικά στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. Μέσω της ειδικής εφαρμογής του Taxisnet δηλώνονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμφωνητικά συνεργασίας, συμβάσεις έργου, εμπορικής αντιπροσώπευσης και άλλες ιδιωτικές συμβάσεις μεταξύ επιτηδευματιών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία από ειδικές διατάξεις. Η υποβολή πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση και αφορά τα συμφωνητικά του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, με καταληκτικές ημερομηνίες την 20ή Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Στην ηλεκτρονική κατάσταση δεν αναρτάται το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού, αλλά βασικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξης, το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκειά της και το οικονομικό αντικείμενο, όταν αυτό είναι προσδιορισμένο.

Παρότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής της Κατάστασης Συμφωνητικών, η μη καταχώριση συμφωνητικών που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης και ορθής τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων. Και ασφαλώς το θέμα δεν εξαντλείται στα διοικητικά πρόστιμα των 250 ή 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση. Η υπόθεση αποκτά διαφορετική βαρύτητα όταν αφορά εταιρείες που διαχειρίζονται έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και, κατ' επέκταση, ευρωπαϊκούς πόρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πλήρης συμμόρφωση με τις φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς όσοι διαχειρίζονται χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων υπόκεινται σε αυξημένες απαιτήσεις ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Καλό είναι να μην το ξεχνάμε….

Η Ελλάδα και το SEETAC

Η Ελλάδα θα συνεισφέρει συνολικά 5 εκατ. ευρώ στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Southeast Europe Technical Assistance Center -SEETAC) για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ελληνική συνεισφορά αφορά τον υπολογαριασμό του SEETAC, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες του νέου Περιφερειακού Κέντρου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΔΝΤ. Το συνολικό ποσό των 5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις του 1 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2026-2030. Το νέο κέντρο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τον Ιανουάριο του 2027 και θα παρέχει τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη δυνατοτήτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Μολδαβία. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικονομικών θεσμών, της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των μακροοικονομικών προβλέψεων, των στατιστικών συστημάτων και της θεσμικής επάρκειας των χωρών που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταβολή κάθε ετήσιας δόσης θα πραγματοποιείται έπειτα από σχετικό αίτημα του ΔΝΤ προς την Ελληνική Δημοκρατία και μέσω εντολής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η πρώτη καταβολή για το 2026 προβλέπεται να γίνει άμεσα.

Θετικό το 2025 για την ΣΟΛ Crowe

Η ΣΟΛ Crowe έκλεισε το 2025 με αύξηση του κύκλου εργασιών, υψηλή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της. Ειδικότερα, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 36,23 εκατ. ευρώ από 35,30 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,63%. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 10,09 εκατ. ευρώ, έναντι 9,97 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο 1,2%. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 6,43 εκατ. ευρώ, έναντι 6,86 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας υποχώρηση κατά 6,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,42 εκατ. ευρώ από 6,85 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αντίστοιχη μείωση κατά 6,3%. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 4,85 εκατ. ευρώ, έναντι 5,43 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,7%. Παρά τη μείωση αυτή, το καθαρό περιθώριο κέρδους παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό, στο 13,4% του κύκλου εργασιών, γεγονός που αναδεικνύει τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής αποδοτικότητας. Ιδιαίτερα ισχυρή εμφανίζεται η εικόνα της ρευστότητας της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε 10,34 εκατ. ευρώ από 9,87 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,7%. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 5,71 εκατ. ευρώ, έναντι 5,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση περίπου 1,2%. Στον ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 22,9 εκατ. ευρώ, έναντι 23,67 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση κατά 3,3%. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 10,58 εκατ. ευρώ από 11,52 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 8,2%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία προχώρησε σε πληρωμές μερισμάτων ύψους 2,91 εκατ. ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί διανομή 3,03 εκατ. ευρώ το 2024.