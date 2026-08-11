Η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα αιολικά πάρκα μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αιτίων της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό υπογραμμίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, με αφορμή την εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε σταθμούς αιολικής ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΕΤΑΕΝ χαρακτηρίζει χρήσιμη κάθε πρωτοβουλία των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο της ασφάλειας των ενεργειακών εγκαταστάσεων και καλεί τις εταιρείες του κλάδου να συνδράμουν στις σχετικές έρευνες.

Η Ένωση εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία της για τη γενίκευση του συγκεκριμένου περιστατικού και τη συνολική στοχοποίηση της αιολικής ενέργειας. Όπως επισημαίνει, στο διαδίκτυο αναπαράγονται θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες προκαλούνται πυρκαγιές προκειμένου να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Κατά την ΕΛΕΤΑΕΝ, τέτοιες προσεγγίσεις αποπροσανατολίζουν από τη διερεύνηση του γεγονότος και δεν συμβάλλουν ούτε στην ασφάλεια ούτε σε έναν υπεύθυνο δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αιολική ενέργεια λειτουργεί επί δεκαετίες στην Ελλάδα και διεθνώς μέσα σε συγκεκριμένο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο, ενώ θεωρείται δραστηριότητα υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει ακόμη ότι τα αιολικά πάρκα μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς η λειτουργία τους συνοδεύεται συχνά από τη διάνοιξη και συντήρηση δρόμων πρόσβασης, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την ανάπτυξη υποδομών που διευκολύνουν τη δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Η διαρκής απαξίωση της αιολικής ενέργειας, καταλήγει η Ένωση, υπονομεύει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην παροχή οικονομικότερης ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Τονίζει, τέλος, ότι η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει εμπιστοσύνη, σαφείς κανόνες και υπευθυνότητα από όλους.