Η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στις 11:00 πρωί στην Ευελπίδων, όπου ενώπιον της ανακρίτριας παρέδωσε, μέσω του συνηγόρου της, πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα. Στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις που της τέθηκαν σχετικά με την παρουσία και τον φερόμενο ρόλο της στα γεγονότα.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση που σημειώθηκε στο υποκατάστημα της Marfin.

Όπως υποστηρίζει μέσω της υπεράσπισής της, την ημέρα των γεγονότων είχε πράγματι λάβει μέρος στη διαδήλωση, ωστόσο δεν βρισκόταν μπροστά από το κτήριο της τράπεζας την ώρα που εκδηλώθηκε η επίθεση.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η κατάθεση της αδελφής της, η οποία εξετάστηκε νωρίτερα ως μάρτυρας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η αδελφή της κατηγορούμενης φέρεται να κατέθεσε ότι οι δύο γυναίκες συμμετείχαν μαζί στην πορεία και πέρασαν από το σημείο όπου βρίσκεται η τράπεζα πριν από την επίθεση.

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Η θέση της υπεράσπισης

Από την πλευρά της υπεράσπισης τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να συνδέσουν με βεβαιότητα την 46χρονη με το σημείο της επίθεσης.

Ο συνήγορός της υποστηρίζει πως δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να επιβεβαιώνει ότι η κατηγορούμενη ήταν το πρόσωπο που αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας. Παράλληλα ούτε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο κατά τον χρόνο της επίθεσης.

Η υπεράσπιση αναμένεται να επιμείνει στην απουσία άμεσων και σαφών αποδεικτικών στοιχείων που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την εμπλοκή της 46χρονης.

Η σύλληψη στη Βρετανία

Η 46χρονη επέστρεψε στην Ελλάδα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που συνδέονται με την υπόθεση της Marfin.

Τα τελευταία περίπου έξι με επτά χρόνια φέρεται να ζούσε στο Μπράιτον. Στις 13 Ιουλίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick, ενώ επέστρεφε στην Ελλάδα, μετά τις εξελίξεις και τις νέες αποκαλύψεις που είχαν σημειωθεί γύρω από την υπόθεση.

Η σύλληψή της έγινε βάσει διεθνούς εντάλματος. Από την πλευρά της, πάντως, μέσω του δικηγόρου της είχε εκφράσει την πρόθεση να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα.

Η 46χρονη αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση κατά του υποκαταστήματος της Marfin.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας αξιοποιήθηκε και νέο οπτικό υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να τοποθετεί την κατηγορούμενη σε κοντινή απόσταση από άνδρα που θεωρείται ότι έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια της επίθεσης τον Μάιο του 2010.

Η ίδια, ωστόσο, αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση και υποστηρίζει ότι η παρουσία της στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας δεν αποτελεί απόδειξη εμπλοκής της στα επεισόδια.